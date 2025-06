Al via ‘Storie al bivio show’: il nuovo talk di Monica Setta con ospiti d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Da stasera, martedì 24 giugno 2025, il palinsesto di Rai 2 si arricchisce con ‘Storie al bivio show’, un talk innovativo condotto dalla giornalista Monica Setta. Questo programma rappresenta un’evoluzione del già noto ‘Storie di donne al bivio’, un format che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico grazie alle sue interviste a donne di spicco. In questa nuova versione, la Setta amplia il suo orizzonte, includendo anche figure maschili tra gli ospiti. La prima puntata promette di essere ricca di emozioni e rivelazioni, con la partecipazione di nomi illustri come Al Bano, Francesca Pascale, Arianna Mihajlovic e Corinne Cléry.

Al Bano: tra nostalgia e amarezza

Il cantautore Al Bano Carrisi si presenta nel salotto di ‘Storie al bivio show’ per affrontare alcuni temi delicati della sua carriera. Durante l’intervista, Al Bano esprime la sua frustrazione riguardo al Festival di Sanremo, rivelando: “Dicono che ho la ‘sanremite’ ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti“. L’artista, noto per la sua lunga carriera musicale, ha sempre difeso il prestigioso festival, nonostante le critiche ricevute. Riguardo a un possibile ritorno, Al Bano confessa: “L’amarezza è tanta, vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute”.

Un momento toccante dell’intervista è dedicato alla sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1993. Al Bano racconta il dolore che ha vissuto e le ingiuste accuse che ha subito: “Mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità”. Questo passaggio mette in luce il lato umano dell’artista, che ha affrontato sfide personali enormi, rivelando una vulnerabilità che spesso viene trascurata nel mondo dello spettacolo.

Francesca Pascale: l’amore per Berlusconi

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, condivide con Monica Setta i dettagli della sua relazione con l’ex presidente del Consiglio. “L’ho amato più della mia vita e fu forse solo mia madre a capirlo per prima”, racconta. Pascale ricorda un momento significativo in cui sua madre, consapevole della gravità della situazione di Berlusconi, le disse: “Sono contenta che lo ami, ma proteggiti”.

L’ex compagna di Berlusconi chiarisce anche la questione del matrimonio: “Berlusconi e io non abbiamo mai parlato di nozze. Ma una cosa è certa. Non lo avrei mai sposato né con una festa simbolica né davanti al sindaco perché avevo troppo rispetto per i suoi figli”. Queste dichiarazioni offrono uno spaccato intimo della loro relazione, evidenziando il rispetto che Pascale nutre nei confronti della famiglia dell’ex premier.

Arianna Mihajlovic: il dolore e la rinascita

Arianna Mihajlovic, moglie dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, parla per la prima volta del suo lutto e della sua reazione dopo la scomparsa del marito, avvenuta nel 2022 a causa di una leucemia. “Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione. Ho usato i social fingendo una felicità inesistente”, confessa. Mihajlovic racconta che il primo anno è stato particolarmente difficile, caratterizzato da una ricerca di conferme attraverso i social media, dove pubblicava costantemente per affrontare il dolore.

Solo recentemente ha compreso che Sinisa avrebbe voluto vederla andare avanti. Questa riflessione mette in evidenza il percorso di crescita personale che Arianna ha intrapreso, affrontando il dolore e cercando di trovare un nuovo equilibrio nella sua vita.

Corinne Clery: un rapporto difficile con il figlio

Corinne Clery, attrice e icona del cinema, racconta la sua esperienza difficile con il figlio, con cui non parla da otto anni. “Non parlo con il mio unico figlio da 8 anni. Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi”, rivela. Clery descrive la situazione attuale, in cui il figlio desidera vendere la casa in cui vive, di cui lei gli ha donato la nuda proprietà.

L’attrice esprime il dolore di una madre che ha visto cambiare radicalmente il proprio figlio dopo la donazione, sottolineando che ogni giorno riceve messaggi terribili in cui spera che lei muoia presto. “Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare”, afferma, rivelando una vulnerabilità profonda e un conflitto familiare che ha segnato la sua vita.

Queste storie, ricche di emozioni e rivelazioni, promettono di rendere ‘Storie al bivio show’ un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai 2.

