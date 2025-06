Storie al bivio Show: il nuovo talk di Rai 2 con ospiti d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, martedì 24 giugno 2025, alle 21.20 su Rai 2 debutta “Storie al bivio Show“, un atteso spin-off del programma “Storie di donne al bivio“, condotto da Monica Setta. Questo nuovo format, che ha già suscitato grande interesse, si propone di esplorare le esperienze di uomini e donne del mondo dello spettacolo e della vita pubblica, mettendo in luce le scelte cruciali che hanno segnato le loro esistenze. Con un mix di autenticità e narrazione profonda, il talk show promette di affascinare il pubblico con storie personali e momenti di vulnerabilità.

La formula del programma

“Storie al bivio Show” mantiene la struttura che ha reso popolare il suo predecessore, creando un ambiente intimo e accogliente. Gli ospiti, provenienti da diversi ambiti come spettacolo, politica e cultura, si raccontano senza filtri, affrontando i bivi significativi della loro vita. Questo approccio consente di scoprire non solo i successi, ma anche le fragilità e le sfide che hanno dovuto affrontare. La narrazione intima è il cuore del programma, capace di coinvolgere gli spettatori e di far emergere storie che spesso rimangono nell’ombra. La conduzione di Monica Setta, con la sua esperienza e sensibilità, contribuisce a creare un’atmosfera di confidenza, dove gli ospiti possono aprirsi e condividere le loro esperienze più personali.

Ospiti della prima puntata

La prima puntata di “Storie al bivio Show” presenta una serie di ospiti di spicco, ognuno con una storia unica da raccontare. Tra i momenti più toccanti, spicca l’intervento di Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticabile allenatore e calciatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022. Arianna ha condiviso il suo percorso accanto al marito durante la malattia, descrivendo come abbiano affrontato insieme quei momenti difficili, mantenendo viva la speranza. Le sue parole risuonano di dignità e forza, offrendo uno spaccato autentico di una vita segnata da sfide e resilienza.

Al Bano e il suo viaggio personale

Al Bano, noto cantante e artista, ha ripercorso non solo la sua carriera musicale, ma anche i bivi sentimentali che hanno caratterizzato la sua vita. Ha parlato del suo legame con Romina Power e Loredana Lecciso, due figure fondamentali nel suo percorso, e ha riflettuto sulla sua connessione con la terra natale, Cellino San Marco. Riguardo alla sua esclusione dalle ultime edizioni di Sanremo, Al Bano ha espresso il suo disappunto nei confronti dei conduttori Amadeus e Carlo Conti, rivelando di sentirsi “preso in giro”. Nonostante ciò, ha affermato di non voler cambiare nulla del suo passato, poiché ogni esperienza lo ha portato a diventare la persona che è oggi.

Nancy Dell’Olio e le sue esperienze

Nancy Dell’Olio, avvocato di fama internazionale ed ex compagna di Sven-Göran Eriksson, ha scelto di raccontare la sua storia senza filtri, affrontando anche le polemiche che l’hanno coinvolta. Ha discusso del suo rapporto mai nato con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, evidenziando come un incontro professionale si sia trasformato in una situazione spiacevole. Le sue parole mettono in luce il confine sottile tra potere e seduzione, e come questo possa influenzare il rispetto per le donne nel mondo professionale.

Francesca Pascale e la ricerca della felicità

Infine, Francesca Pascale ha condiviso il suo percorso di consapevolezza, che va dalla relazione con Silvio Berlusconi all’amore con Paola Turci. Ha parlato del diritto alla felicità e della lotta per il riconoscimento dell’amore libero da pregiudizi. Pascale ha sottolineato come la sua vita sia cambiata nel momento in cui ha deciso di smettere di compiacere gli altri, scegliendo di vivere per se stessa. La sua testimonianza rappresenta un invito a riflettere sul coraggio di seguire le proprie scelte e di abbracciare la propria autenticità.

Con una prima puntata ricca di emozioni e storie significative, “Storie al bivio Show” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nelle esperienze di vita di personaggi noti, esplorando le scelte che hanno plasmato il loro destino.

