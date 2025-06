Helena Prestes e Javier Martinez: la coppia del Grande Fratello pronta a brillare in Celebrity Chef

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes e Javier Martinez, noti per la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, continuano a far parlare di sé. Dopo una settimana di vacanza in Sardegna, dove la modella brasiliana ha avuto l’opportunità di conoscere la famiglia del suo compagno, i due sono tornati a Milano per riprendere i loro impegni professionali. La loro presenza nel mondo dello spettacolo si arricchisce ora di un nuovo capitolo, con la registrazione di una puntata della nuova edizione di Celebrity Chef, il programma di cucina condotto da Alessandro Borghese su TV8, che ha ottenuto un notevole successo di ascolti.

Un’esperienza culinaria per la coppia

Helena e Javier, conosciuti anche con il soprannome di “Helevier“, saranno i protagonisti di un episodio della nuova stagione di Celebrity Chef. In questo format, i due si cimenteranno nel ruolo di chef, affrontando la sfida di preparare un menù composto da tre portate, supportati dalla brigata di un ristorante. La competizione si preannuncia avvincente, poiché la coppia si contenderà il titolo di miglior chef della serata. Questo rappresenta un’opportunità unica per i fan di rivedere i loro beniamini in un contesto diverso rispetto a quello della casa del Grande Fratello, mettendo in mostra le loro abilità culinarie.

La messa in onda della nuova edizione di Celebrity Chef è attesa tra settembre e ottobre su TV8, salvo eventuali modifiche dell’ultimo minuto. La partecipazione di Helena e Javier al programma non solo evidenzia il loro crescente successo nel mondo dello spettacolo, ma offre anche un’occasione per scoprire un lato inedito della coppia, lontano dalle dinamiche del reality.

Impegni futuri e eventi speciali

Oltre alla registrazione di Celebrity Chef, Javier Martinez ha in programma un evento speciale. Il pallavolista argentino parteciperà, infatti, a Sand Rimini, un evento di beach volley che si svolgerà sabato 28 giugno sulla riviera romagnola. Questa manifestazione ha un obiettivo benefico e rappresenta un’importante occasione per il giovane sportivo di unire la sua passione per lo sport a una causa nobile. La partecipazione a eventi di questo tipo non solo arricchisce il suo profilo pubblico, ma dimostra anche l’impegno della coppia nel sostenere iniziative sociali.

Helena e Javier stanno vivendo un periodo di grande visibilità e successo, sia nel mondo della televisione che in quello sportivo. La loro storia, iniziata all’interno del Grande Fratello, continua a evolversi, portandoli a esplorare nuove opportunità e a consolidare la loro presenza nel panorama dello spettacolo italiano. Con la registrazione di Celebrity Chef e la partecipazione a eventi di beneficenza, la coppia si prepara a scrivere nuovi capitoli della loro avventura insieme.

