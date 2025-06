Sky Adventure: il nuovo canale di avventure estreme lanciato da Sky Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sky Italia ha recentemente annunciato il lancio di Sky Adventure, un nuovo canale dedicato alle avventure estreme e alle storie affascinanti, che sarà disponibile a partire dal 1° luglio. Questo canale si aggiunge ai due nuovi canali sportivi che prenderanno il posto di Eurosport, uscendo dalla pay TV. Sky Adventure sarà accessibile sulle numerazioni 121 e 407 di Sky, nonché sul 118 di Sky Stream e Sky Glass, e sarà disponibile anche in streaming e su Now. Con questa iniziativa, Sky punta a offrire ai propri abbonati un’esperienza di intrattenimento unica e coinvolgente.

Un viaggio nel mondo delle avventure estreme

Sky Adventure si propone di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso storie avvincenti che spaziano dal mondo delle corse ad alta velocità all’ingegneria estrema. Gli spettatori potranno esplorare viaggi straordinari ai confini del mondo e affrontare le sfide più dure che l’umanità ha mai conosciuto. Il canale si concentrerà su lavori estremi e su storie inedite che riguardano i mondi sommersi, offrendo un’ampia gamma di contenuti che promettono di catturare l’attenzione di chi ama l’adrenalina e l’avventura.

Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia, ha espresso entusiasmo per il lancio di Sky Adventure, sottolineando che il canale offrirà ai suoi abbonati storie mozzafiato e fuori dall’ordinario. Questo nuovo canale rappresenta un ulteriore arricchimento del bouquet di canali di intrattenimento a marchio Sky, rivolgendosi a un pubblico di appassionati di avventure estreme.

I programmi in arrivo su Sky Adventure

Il palinsesto di Sky Adventure si preannuncia ricco di titoli entusiasmanti. Tra le prime visioni, spicca la nuova stagione di “Chasing Monsters – A Caccia di Mostri“, che debutterà l’11 luglio. Questa serie segue l’avventuriero Cyril Chauquet nelle sue esplorazioni estreme in tutto il mondo, alla ricerca delle creature più pericolose e leggendarie che abitano i fiumi e gli oceani. In concomitanza con il lancio della serie, Sky Adventure presenterà anche “Shark Mania“, una settimana di programmazione dedicata agli squali, in occasione della Giornata Internazionale dello Squalo, che si celebra il 14 luglio.

Un altro programma di rilievo è “Horizon – Alla Scoperta di Plutone“, che andrà in onda a partire dal 5 luglio. Questo documentario offre uno sguardo approfondito sul pianeta Plutone, trasformato da una semplice palla di ghiaccio in un mondo di complessità inimmaginabile, dove potrebbe persino esistere una forma di vita aliena.

Altri contenuti e collaborazioni

Nei mesi successivi, Sky Adventure presenterà anche “Lego Masters USA“, un programma in cui squadre di due persone si sfidano nella costruzione di creazioni ambiziose con i mattoncini LEGO, con l’obiettivo di essere incoronati LEGO Masters. A partire dal 10 agosto, il canale ospiterà Bear Grylls, che guiderà Sua Altezza Nasser bin Hamad Al Khalifa, uno dei Principi del Bahrain, in un’avventura ad alto tasso di adrenalina attraverso il regno del Bahrain con “Bear Grylls – Missione Bahrain“.

Il palinsesto di Sky Adventure include anche altri titoli come “Mythbusters“, “Ice Vikings“, “Giant Lobster Hunters – Cacciatori di Aragoste“, “Space Shuttle – Alla Conquista dell’Universo“, “Ingegneria degli Epic Fail” e “Trekking Estremi“. Con una varietà di contenuti che spaziano dall’intrattenimento educativo a quello avventuroso, Sky Adventure si propone di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di avventure e scoperte.

