Techetechetè torna su Rai 1: il programma estivo debutta il 29 giugno 2025 con nuove sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’arrivo dell’estate, Rai 1 si prepara a riaccogliere uno dei suoi programmi più amati: Techetechetè. La trasmissione, che ha conquistato il pubblico italiano dal suo debutto, tornerà in onda domenica 29 giugno 2025, prendendo il posto di Affari Tuoi nella fascia di access prime time. Quest’anno, il programma sarà condotto da due volti noti: Topo Gigio e Bianca Guaccero. Il game show di Stefano De Martino, invece, si concluderà il giorno precedente, sabato 28 giugno, dopo un prolungamento che ha permesso di recuperare alcune puntate non trasmesse a causa di eventi straordinari, come la morte di Papa Francesco e l’elezione del nuovo Pontefice.

La nuova edizione di Techetechetè: un viaggio nella storia della televisione italiana

La nuova stagione di Techetechetè si preannuncia ricca di contenuti, con un focus sui momenti più significativi della televisione italiana. Ogni puntata sarà dedicata a temi specifici, spaziando tra musica, varietà, costume e memorabili sfide tra programmi storici. Secondo le indiscrezioni diffuse dall’account X Cinguetterai, la prima puntata vedrà come protagonista Topo Gigio, il celebre pupazzo che rappresenta un simbolo della TV italiana dal 1959, creato da Maria Perego e Federico Caldura.

Topo Gigio ha recentemente riacquistato visibilità grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha duettato con Lucio Corsi, e alla sua presenza come portavoce italiano all’Eurovision Song Contest. La puntata di debutto sarà interamente dedicata alle canzoni cult degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, offrendo un tuffo nel passato musicale italiano.

Techetechetè Top Ten: un nuovo spin-off con Bianca Guaccero

A partire dalle domeniche successive al debutto, il programma si arricchirà di uno spin-off intitolato Techetechetè Top Ten, condotto da Bianca Guaccero. Questa nuova serie di puntate presenterà classifiche di momenti iconici della televisione italiana, con monografie dedicate a star indimenticabili come Ornella Vanoni, Mina e Rita Pavone. L’iniziativa mira a celebrare la storia della TV italiana, offrendo al pubblico un’opportunità per rivedere e rivivere i momenti che hanno segnato la cultura popolare del paese.

La storia di Techetechetè: un programma che celebra la memoria collettiva

Techetechetè è un programma televisivo di Rai 1 nato nel 2012, concepito per valorizzare l’ampio archivio audiovisivo della Rai. Ogni episodio propone una selezione di spezzoni storici tratti da programmi del passato, offrendo così un viaggio nella memoria collettiva degli italiani. Con il suo stile leggero e nostalgico, Techetechetè è diventato un appuntamento fisso dell’estate televisiva, celebrando i grandi protagonisti e i momenti più iconici della storia del piccolo schermo.

La trasmissione ha saputo conquistare il cuore del pubblico, diventando un simbolo di un’epoca e un modo per rimanere connessi alle proprie radici culturali. Con il suo mix di musica, comicità e varietà, Techetechetè continua a rappresentare un’importante finestra sulla storia della televisione italiana, permettendo a diverse generazioni di riscoprire i momenti che hanno segnato la loro infanzia e giovinezza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!