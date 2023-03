Iniziano a circolare nuovi aggiornamenti su Loki 2: ecco cosa sappiamo

Loki 2 tornerà presto a farci compagnia sulla popolare piattaforma di streaming Disney+. La serie in questione ha ricevuto moltissimi apprezzamenti da parte dei fan per gli episodi della prima stagione. Sembra quindi che il duo Disney+/Marvel Studios sia la combinazione perfetta per il pubblico. La serie Loki è una delle più apprezzate all’interno della piattaforma e la seconda stagione è senza dubbio tra le più attese dell’anno.

Attualmente non abbiamo molti dettagli a disposizione sulla trama di Loki 2, sappiamo per certo però che le riprese sono già terminate da alcune settimane. Marvel studios infatti ha deciso di non creare troppo hype intorno alla vicenda, per evitare che potessero circolare in anticipo i dettagli della trama. Nonostante lo sforzo di tenere segreti alcuni dettagli, nelle ultime ore stanno circolando alcune novità circa il periodo in cui verranno rilasciati i nuovi episodi.

La serie segue le avventure del Dio dell’Inganno chiamato Loki, interpretato magistralmente da Tom Hiddleston. Questo show rappresenta anche una grande occasione per analizzare più a fondo un personaggio che abbiamo amato ed odiato allo stesso tempo. Non c’è mai stata occasione infatti per soffermarci sul Dio dell’Inganno, nonostante le sue numerose apparizioni all’interno delle produzioni Marvel. Di recente Disney+ ha attuato delle modifiche sull’uscita di alcune produzioni in corso. Questo ovviamente porterà allo slittamento di alcune serie come Ironheart e Echo, posticipate ufficialmente al 2024.

Nonostante questo cambio di programmi, Loki 2 uscirà probabilmente nel corso della prossima estate. Nonostante non ci sia l’ufficialità di questa notizia, i tempi meno stringenti in fase di post-produzione permetteranno la messa in onda entro l’estate del 2023. Rivedremo quindi Tom Hiddleston nei panni del protagonista, Owen Wilson nei panni di Mobius e Jonathan Majors nei panni delle nuove varianti di Kang. Tra le new entry all’interno del cast vedremo anche Ke Huy Quan nei panni di un archivista, Rafael Casal e Kate Dickie.