Florence Pugh e la nonna sul set di Thunderbolts: un’esperienza divertente e inaspettata

Le riprese di un film possono essere un momento emozionante, soprattutto quando si ha la possibilità di condividere l’esperienza con i propri cari. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Florence Pugh, protagonista di Thunderbolts, che ha avuto l’opportunità di avere sua madre e sua nonna, Pat, sul set. Tuttavia, l’esperienza si è rivelata più divertente del previsto, con la nonna che ha preso il comando in modo inaspettato.

La presenza della nonna sul set

Durante le riprese di Thunderbolts, Florence Pugh ha deciso di portare sul set la sua famiglia, creando un’atmosfera familiare e accogliente. La nonna Pat, in particolare, ha attirato l’attenzione di tutti, compreso il regista Jake Schreirer, che ha acconsentito a darle un ruolo speciale. Questo ha portato a situazioni comiche, poiché Pat ha iniziato a chiamare “azione” e “taglio” senza seguire le indicazioni del team di produzione.

Florence ha raccontato che, sebbene l’intento fosse quello di rendere l’ambiente più leggero e divertente, la nonna non sembrava prestare attenzione ai dettagli tecnici necessari per il corretto svolgimento delle riprese. “Dopodiché penso che tutti ce ne siamo un po’ pentiti,” ha dichiarato Pugh, sottolineando come la nonna iniziasse a gridare “AZIONE!” senza che nessuno fosse pronto. Questo ha costretto il cast e la troupe a reagire rapidamente, creando momenti di ilarità sul set.

Le reazioni del cast e della troupe

La presenza di Pat sul set ha sicuramente portato un’energia diversa, ma ha anche messo alla prova la pazienza del cast e della troupe. Nonostante le difficoltà, l’atmosfera si è mantenuta leggera e divertente. Gli attori, abituati a seguire rigidi protocolli durante le riprese, hanno dovuto adattarsi a questa nuova situazione. Le risate e i momenti di ilarità hanno reso l’esperienza memorabile, creando ricordi che andranno oltre il film stesso.

Florence ha condiviso che, nonostante le complicazioni, la presenza della nonna ha reso il lavoro più piacevole. La spontaneità di Pat ha portato a momenti di gioia e ha ricordato a tutti l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo anche in situazioni di alta pressione come quelle delle riprese cinematografiche.

L’impatto sul futuro di Florence Pugh

Dopo l’esperienza con la nonna sul set, è probabile che i futuri registi con cui lavorerà Florence Pugh siano più cauti nel concedere privilegi simili. L’episodio ha messo in evidenza come, a volte, le dinamiche familiari possano influenzare anche i contesti professionali. Tuttavia, questo aneddoto rimarrà un ricordo affettuoso per Pugh, che ha dimostrato di saper affrontare le sfide con umorismo e leggerezza.

Con l’uscita di Thunderbolts, Florence Pugh si prepara ora a un altro grande progetto: Avengers: Doomsday. La sua carriera continua a crescere, e le esperienze sul set, come quella con la nonna, contribuiranno sicuramente a formare la sua visione artistica e professionale. La capacità di affrontare situazioni impreviste con un sorriso è una qualità che la porterà lontano nel mondo del cinema.

