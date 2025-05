Lady Oscar: il film d’animazione su Netflix che celebra la storia di Maria Antonietta e Oscar

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film d’animazione “Le rose di Versailles – Lady Oscar“, disponibile su Netflix dal 2025, riporta in vita la celebre eroina androgina, un personaggio iconico che ha affascinato generazioni di spettatori. Ispirato alla serie anime degli anni Settanta, il lungometraggio si concentra sulla vita di Oscar François de Jarjayes, una giovane donna cresciuta come un uomo, e sulla regina Maria Antonietta, in un contesto storico ricco di tensioni e cambiamenti.

Trama del film: un viaggio nella corte di Francia

La trama di “Le rose di Versailles – Lady Oscar” si sviluppa negli anni che precedono la Rivoluzione Francese, mettendo in luce le sfide e le avversità affrontate da Maria Antonietta e Oscar. A differenza della serie originale, il film non approfondisce le origini della scelta di Oscar di vivere come uomo, ma si concentra piuttosto sul loro legame e sul contesto storico in cui si trovano.

La storia inizia nel maggio del 1770, quando Maria Antonietta, all’età di 14 anni, sposa Luigi XIV di Francia per consolidare l’alleanza tra Austria e Francia. La giovane regina viene accolta con entusiasmo dalla popolazione, scortata da un gruppo di guardie, tra cui si distingue il capitano Oscar, la cui bellezza e determinazione la rendono un personaggio affascinante. Oscar, cresciuta come un uomo per volere del padre, si dedica al servizio della corona, affiancata dal suo fidato amico André, innamorato di lei sin dall’infanzia.

Con la morte del re, Luigi XVI sale al trono, e Oscar assume il ruolo di comandante delle guardie reali, promettendo lealtà alla nuova regina. Durante un ballo in maschera, Maria Antonietta incontra il conte di Fersen, un nobile svedese, e tra i due nasce una forte attrazione. Tuttavia, per proteggere la regina, Fersen decide di tornare in patria, lasciando Maria Antonietta in preda alla solitudine e alla ricerca di approvazione tra i cortigiani.

I conflitti interiori di Oscar e Maria Antonietta

Nel corso della storia, Maria Antonietta si circonda di cortigiani, accumulando debiti e perdendo il contatto con la realtà. Nonostante i tentativi di Oscar di guidarla, la regina continua a indulgere in spese eccessive. Dopo quattro anni, il conte di Fersen ritorna a Versailles, ma la sua presenza riaccende i sentimenti di Maria Antonietta, che confessa il suo amore. Questo porta Oscar a confrontarsi con i propri sentimenti, mentre la tensione cresce attorno a loro.

Oscar, per la prima volta, decide di partecipare a un ballo di corte vestita da donna, sorprendendo Fersen e rivelando la complessità della sua identità. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando una lettera anonima avverte Luigi XVI della relazione tra sua moglie e il conte. Nel frattempo, Oscar si trova a dover affrontare anche la pressione di un matrimonio combinato con il capitano Girodelle, mentre André, gravemente ferito, si dichiara a lei, costringendola a prendere decisioni cruciali.

La narrazione culmina in un contesto di crisi economica e sociale, con il popolo francese esasperato dalla fame e dall’indifferenza della monarchia. Il 10 luglio 1789, Luigi XVI ordina l’invio di soldati a Parigi per mantenere l’ordine, mentre Oscar, pur avendo lasciato la guardia reale, decide di schierarsi con il popolo per salvare il re. La storia si conclude con un giuramento d’amore tra Oscar e André, mentre la Rivoluzione Francese si avvicina.

I personaggi storici e le ispirazioni del film

“Le rose di Versailles” è un’opera che trae ispirazione da eventi storici reali e figure emblematiche. Il personaggio di Oscar, creato dalla fumettista Riyoko Ikeda nel 1972, si ispira a due donne realmente esistite che hanno servito nell’esercito travestite da uomini: Francesca Scanagatta e Marie Schellinck. La storia di Oscar si intreccia con quella di Maria Antonietta, la cui vita è stata segnata da relazioni complesse e da una crescente pressione sociale.

Il conte di Fersen, che visse alla corte di Versailles, è rappresentato come un amico intimo di Maria Antonietta, e sebbene non ci siano prove concrete di una relazione amorosa, il loro legame è stato documentato attraverso una corrispondenza fitta e affettuosa. Altri personaggi, come il capitano Girodelle, sono basati su figure storiche, mentre André Grandier, pur essendo un’invenzione, incarna il romanticismo e la lealtà che caratterizzano la storia.

Il film “Le rose di Versailles – Lady Oscar” rappresenta quindi non solo un tributo a un’eroina senza tempo, ma anche un’importante riflessione sulla condizione femminile e sulle sfide affrontate da donne forti in un’epoca di cambiamenti radicali.

