Adam Sandler e Jim Carrey: due carriere a confronto

Alcuni degli attori più ricchi di Hollywood hanno imparato l’arte della commedia. I più bravi nel mestiere – come per esempio Adam Sandler nei confronti di Jim Carrey – non competono nemmeno tra loro ma ammirano il lavoro che stanno facendo i loro coetanei.

Adam Sandler e Jim Carrey: re della commedia anni ’90

Le carriere di Adam Sandler e Jim Carrey non sono troppo dissimili. Entrambi erano comici prima di diventare star emergenti in uno show comico. Il lavoro di Sandler e Carrey al Saturday Night Live e In Living Color, rispettivamente, si è rivelato essere solo l’inizio. Una volta che hanno lasciato quegli spettacoli, le loro carriere hanno preso una marcia in più sul grande schermo.

A metà degli anni ’90, entrambi gli attori hanno abbandonato la TV per concentrarsi sulla loro carriera cinematografica. Per molti versi, Jim Carrey era solo un anno avanti rispetto ad Adam Sandler. “Ace Ventura” è uscito nei cinema nel 1994, solo un anno prima che “Billy Madison” trasformasse Sandler in una star del cinema. Entrambi hanno donato con le loro interpretazioni una serie di enormi successi al botteghino.

Il giudizio di Adam Sandler su “Sonic – Il film”

Adam Sandler ha visto “Sonic – Il film” poco prima della pandemia, ed è quindi l’ultima pellicola che ha visto in una sala cinematografica. L’attore e il pubblico in generale hanno molto riso per la performance di Carrey nei panni del malvagio Dr. Robotnik. Così Sandler ha chiamato Carrey mentre il film era in corso per fargli sapere quanto amasse il suo lavoro.

D’altro canto bisogna tener presente che entrambi gli interpreti sono stati costantemente trascurati per quel che concerne l’assegnazione di premi nel corso degli anni.

Sia nella commedia che nel dramma, gli attori hanno fornito performance trasformative e acclamate dalla critica che raramente, se non mai, hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Forse è per questo che Sandler ha trovato il tempo di chiamare Carrey dopo aver visto il suo ultimo film.

“Sonic – Il film” è diventato uno dei più grandi successi al botteghino del 2020. Il film sembra aver spezzato la maledizione contro gli adattamenti dei videogiochi. Sebbene abbia ricevuto recensioni contrastanti, ha guadagnato più di $ 300 milioni in tutto il mondo contro un budget di produzione di $ 85 milioni. Carrey ha detto che apprezzerebbe la possibilità di tornare per un sequel.

In effetti, “Sonic the Hedgehog 2” uscirà nei cinema l’8 aprile 2022. Il coinvolgimento di Carrey non è stato tuttavia ufficializzato. Ma dato il potenziale del franchise nel primo lavoro, l’attore probabilmente aveva nel suo contratto di tornare per un sequel. Inoltre, il pubblico – proprio come Sandler – ha risposto bene alla performance di Carrey.

12/11/2020