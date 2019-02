Titolo originale: Sonic the Hedgehog

Regia: Jeff Fowler

Cast: James Marsden, Ben Schwartz, Natasha Rothwell, Tika Sumpter, Neal McDonough, Adam Pally and Jim Carrey

Genere: Azione, Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, USA, Canada, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 2019

"Sonic il Film" è costituito da un mix di live action e CGI diretto da Jeff Fowler, che si è distinto all'Academy Awards del 2005 per la nomination al Miglior Cortometraggio d'Animazione con "Gopher Broke".

Sonic il Film: animazione e live action

Non ci sono ancora notizie precise riguardanti la trama del lungometraggio, ispirato all'omonima serie di videogiochi "Sonic the Hedgehog", per la casa videoludica giapponese SEGA.

Si può, supporre che nella storia vedremo il nostro eroe, il famosissimo riccio blu che supera la velocità del suono, affrontare con i suoi amici, il cattivissimo Dr. Robotonik, alias Doctor Eggman.

Il ruolo di questo malefico personaggio, uno scienziato che trasforma gli animali in robot con l'obiettivo di rubare magici Chaos Emeralds, è stato consegnato nelle esperte mani di Jim Carrey, attore poliedrico che ha già affrontato con successo vari dark side characters, come in “Batman Forever” e “Il rompiscatole”.

Nel cast è presente anche James Marsden e finalmente alcune voci lo inseriscono nel ruolo di amico umano del protagonista, come avvenuto per il film d'animazione "Hop", diretto da Tim Hill.

Tra i produttori esecutivi del progetto figura Tim Miller, impegnato trasversalmente nel ruolo di regista con l'uscita della pellicola "Terminator 6", prevista per ottobre 2019.

La data di uscita del film realizzato da Paramount Pictures, che ha acquistato i diritti del famosissimo gioco anni ’90 nel 2017, non è ancora certa e sembra sia slittata da novembre a dicembre 2019 per quanto riguarda le sale europee.

"Sonic il Film" è distribuito nelle sale italiane da 20th Century Fox.