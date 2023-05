5 film su serial killer realmente esistiti da non perdere

Molti sono i film che si sono ispirati alle gesta macabre di fatti di cronaca, alcuni di essi sono veri e propri adattamenti delle gesta di assassini reali.

Scopriamo, quindi, quali sono quei film su serial killer realmente esistiti che meritano assolutamente di essere recuperati.

La lista dei film su serial killer

Di seguito vediamo, dunque, una cinquina di titoli che raccontano le gesta di serial killer che hanno macchiato le cronache nere.

Dal cannibale di Milwaukee, Jeffrey Dahmer, al ferocissimo Henry Lee Lucas che sgominò terrore e morte in diverse zone degli Stati Uniti, tra atti di stupro, necrofilia e mutilazioni varie.

Henry: pioggia di sangue (1986)

La storia, un po’ romanzata nei fatti, ma terribilmente glaciale nella sua violenza, di Henry Lee Lucas che, uscito di prigione si accasa con il suo amico Otis e la di lui sorella, della quale finirà per essere attratto.

Il film di John McNaughton con un inquietante Michael Rooker è un ritratto intimo e crudele di un mostro e del suo antro tra delitti misogini e una disperata ricerca di serenità esistenziale e sentimentale che mai potrà arrivare.

Le gesta ed il peregrinare della coppia omicida (anche l’amico Otis, come nella realtà, è artefice di massacri) sono un sunto (anche un po’ sensazionalistico) delle centinaia di crimini che lo stesso Lee Lucas confessò alla polizia, a cui furono imputati circa 200 casi di omicidio.

Il film fece abbastanza clamore alla sua uscita e viene ricordata a tal proposito un invettiva di Nanni Moretti contro la critica che lo esaltava, nel film “Caro diario”.

Monster (2003)

Con una eccellente e quasi irriconoscibile Charlize Theron, il film rievoca la storia di Aileen Wuornos, donna di strada che uccise diversi uomini per “legittima difesa” (nel primo caso) e per darsi al furto nei casi successivi.

Un film drammatico e appassionante nel tratteggiare la storia di una donna disagiata ed emarginata, accusata di sei omicidi e che incappò – primo caso femminile nella storia recente americana – nella pena di morte.

Dahmer (2002)

Ancor prima della serie TV che ha spopolato su Netflix la scorsa stagione, ci fu questo piccolo film con un ancora poco celebre Jeremy Renner, nei panni del serial killer omosessuale, scarnificatore e necrofilo, Jeffrey Dahmer.

Un racconto quasi teatrale sull’antro di un mostro che stordisce e sevizia le sue prede, prima di incappare in colui che riuscirà a sfuggirgli.

Evilenko (2004)

Dal romanzo dello stesso regista, dal titolo “il comunista che mangiava i bambini”, interpretato da un luciferino Malcolm McDowell (il protagonista di Arancia Meccanica), la storia del mostro di Rostov, pedofilo e cannibale che commise numerosi crimini tra il 1978 e i primissimi anni ’90.

Sulle gesta del serial killer Andrej Cjikatilo si è soffermato anche un altro film thriller, improntato più sull’indagine poliziesca che non sulla figura del mostro in primo piano, dal titolo “Cittadino X”.

Caniba (2017)

L’ultimo dei 5 film su serial killer realmente esistiti che andiamo a prendere in esame è un documentario.

Il documentario in questione è un’intervista che funge da approfondimento psicologico al killer Issei Sagawa, colpevole di omicidio ai danni di una studentessa olandese nel 1981, a Parigi.

Il giovane giapponese, studente a La Sorbonne, invitò l’attraente ragazza in casa per motivi di studio, per poi spararle alla nuca con un fucile e abusare del cadavere, dapprima, e poi mangiarne alcune parti del corpo. In seguito alla cattura divenne un caso nazionale di rilevanza mediatica immane, scontando solo pochi anni di carcere per poi divenire una sorta di superstar del macabro, a piede libero.

Il documentario ne racconta alcune confessioni, ricordi intimi, il rapporto con la famiglia e col fratello, intervistato anche lui.

