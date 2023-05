Le 30 migliori serie tv da vedere su Disney+: novità e consigli – Lista aggiornata a Maggio 2023

La piattaforma Disney+ offre attualmente uno dei cataloghi più ampi e vari tra tutti, tra prodotti Marvel, Pixar, Star e originali Disney. Al suo interno troverete un prodotto adatto a ogni target, dalle serie tv per bambini con Disney Channel, alle serie per adulti. Per questo abbiamo deciso di offrirvi una guida alle migliori serie tv – aggiornate – che potete trovare su Disney+ e che non dovete assolutamente perdere.

The Good Mother

Aggiunto recentemente al catalogo, The Good Mother è una produzione totalmente italiana che decide di parlare, coraggiosamente, delle donne che hanno sfidato l’ndrangheta. La vicenda segue la storia di Denise, Giuseppina, Lea e Concetta che, dopo aver sopportato per anni la violenza di un mondo maschilista e patriarcale, decidono di diventare testimoni di giustizia. Ad aiutarle nel loro percorso c’è Anna, un magistrato appena arrivata in Calabria e deciso a debellare l’ndrangheta con il loro aiuto. Una serie appassionante che mostra i lati più oscuri – e nascosti – di un mondo molto vicino a noi e spesso sconosciuto.

A small Light

Basato su una storia vera, A Small Light racconta la storia di Miep Gies, una giovane donna risoluta che ha accettato di aiutare Anna Frank e la sua famiglia a nascondersi. Per due anni, Miep e suo marito hanno nascosto la famiglia Frank e altre, salvando molte vite innocenti. La serie, narrata in modo moderno e attuale, vi farà immedesimare nel personaggio di Miep facendovi chiedere cosa avreste fatto al posto suo.

Modern Family

Se si parla delle migliori serie tv Disney+ non può certo mancare Modern Family e le sue tre iconiche famiglia. Mitch e Cam, Jay e Gloria, Phil e Clare decidono di parlare della loro vita davanti a delle telecamere che li seguono nella loro quotidianità. Già dal primo episodio vi sentire parte della loro grande famiglia e tra drammi quotidiani e scene comiche vi ritroverete all’ultima stagione in men che non si dica.

The Mandalorian

Per tutti i fan nostalgici dopo la fine di Star Wars, The Mandalorian è la serie perfetta. Si tratta di un prodotto che ha riscosso un enorme successo, catturando non solo i grandi fan della saga ma anche coloro che vi si approcciavano per la prima volta. Ormai alla sua terza stagione, la serie vi riporta all’interno dell’universo Star Wars, scavando nel profondo di personaggi collaterali mai approfonditi prima. Seguirete le vicende di Mando, un cacciatore di taglie, che si reca in missione con la sua astronave. Da qui avrà inizio la sua missione che lo porterà a scontrarsi con un altro cacciatore di taglie con il suo stesso incarico.

Boris

Parlando invece di produzioni Made in Italy che vale assolutamente la pena recuperare, non possiamo non parlare di Boris. La serie, prodotta da Fox, rimane ad oggi uno dei cult assoluti della serialità italiana, riuscendo a fondere insieme comicità e satira. Quello di cui Boris ci parla è l’idea di fiction prettamente italiana, svelandoci tutti gli ingredienti per crearla: una regia alla “cazzo di cane”, l’interpretazione di una “cagna maledetta” e una fotografia “smarmellata”. Merita sicuramente un posto tra le migliori serie tv Disney+.

New Girl

Iniziata a produrre nel 2010, New Girl si aggiudica sicuramente un posto tra le migliori serie tv che troverete su Disney+. La storia ha come protagonista Jess, una ragazza giovane, squattrinata e con la testa tra le nuvole che vive con i suoi tre coinquilini. Questa serie comedy – a cui spesso non viene riconosciuto il giusto merito – rappresenta un perfetto spaccato di vita di quattro giovani alle prese con la loro vita, nel tentativo di ordinarla. Perfetta se state cercando una serie leggera e interessante da guardare tutta d’un fiato.

This is us

Quella di This is Us è un serie che o la si ama, o la si odia. Si tratta di un family drama che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti per arrivare poi su Disney+. Tutto è incentrato sul mettere in scena i legami familiari: la storia ha inizio nel 1980, quando Jack e Rebecca – due giovani sposi – scoprono di essere in attesa di due gemelli. La serie porta lo spettatore a seguire l’evoluzione e i drammi verso cui la famiglia va incontro, in un perfetto intreccio tra il piano temporale del presente e del passato.

American Horror story

Divenuta famosa con la prima serie nel 2011, American Horror Story è – ad oggi – una delle serie horror più affermate e apprezzate dal pubblico. Rifacendosi molto alle serie antologiche, è strutturata in modo che ogni stagione abbia personaggi, trama e ambientazioni diverse. Tra le Streghe di Coven, le case maledette di Murder House e i fenomeni da baraccone di Freak Show, è un prodotto che riesce ad accontentare qualsiasi gusto. Impeccabile poi la recitazione di Emma Roberts e Evan Peters, diventati ormai figure simbolo di questa serie ricchissima.

Love, Victor

Avete mai sentito parlare di Love, Simon? Ecco, questo è la serie spin-off. Se amate i teen-drama come Sex Education o Heartstopper, sicuramente questo è il prodotto che fa per voi. Come il film aveva parlato di omosessualità e coming-out, farà lo stesso anche la serie ma guardandola dal punto di vista di Victor. Quest’ultimo non ha dei genitori comprensivi e non riesce ad accettare se stesso ed è proprio questo che dovrà imparare durante il suo percorso.

What we do in the shadow

Vi siete mai chiesti come passano le loro giornate dei vampiri pluricentenari? What we do in the shadow ve lo mostra portandovi nella vita di tre vampiri che vivono nella loro tenuta in Staten Island. Protagonisti sono il sanguinoso Nandor, la seducente Nadjia e l’imbranato Lazlo. Per mille e mille anni tutti e tre hanno vissuto come coinquilini, tra piccoli litigi e bevute, ma la loro pace viene interrotta dall’arrivo di un mostruoso demone. Una brillante satira sui vampiri e sui luoghi comuni del fantasy costruita attraverso la forma del mockumentary. Anche lei merita un posto tra le migliori serie tv Disney+

Lost

Una delle serie must da recuperare su Disney+ c’è sicuramente Lost. Un prodotto capace di creare intorno a sé un bacino enorme di assenzi e dissenzi contemporaneamente. Mistero, melodramma, azione, fantasy e fantascienza sono riunite tutte all’interno di questa serie che viene definita una delle migliori serie tv di sempre. Tutto ha inizio quando l’aereo 815 della Oceanic precipita su una piccola isola apparentemente disabitata e un gruppo di persone, tutte diverse tra loro e con il proprio trascorso, si troverà riunito per la sopravvivenza.

Ghost Whisperer

Sarà per nostalgia o per l’amore nei confronti di Melinda Gordon e la sua sensibilità ma non potevamo lasciare Ghost Whisperer fuori dalla lista delle migliori serie tv. La storia ci porta nella vita di Melinda Gordon, una semplice proprietaria di un negozio di antiquariato che fin da piccola ha un dono: riesce a comunicare con i morti. Una serie che tratta con sensibilità e delicatezza il tema della morte e dell’amore, facendoci affezionare ai suoi personaggi e non scaturendo mai nel pesante.

Extraordinary

In un mondo in cui tutti hanno sviluppato un superpotere, la giovane Jen è l’unico a non averne uno. La sua vita è totalmente insoddisfacente: non riesce a trovare lavoro, non ha rispettato le aspettative della sua famiglia e lotta costantemente contro i pregiudizi di tutti. Una storia – in fin dei conti – che molti giovani della nuova generazione che si affacciano al mondo del lavoro possono capire perfettamente. Ma è proprio il suo essere comune a rendere Jen straordinaria rispetto agli altri.

Abbott Elementary

Realizzata sotto forma di mockumentary – come Modern Family o The Office – Abbott Elementary ci porta nella vita di maestri delle elementari di Philadelphia. Tra tagli di budget, alunni scalmanati e colleghi alquanto ambigui la vita di Janin non è poi così rosea. Ogni giorno – infatti – lotta costantemente per non rassegnarsi alle continue difficoltà che la scuola le pone davanti. Attraverso una trama vivace e interessante, la serie fonde insieme dinamiche professionali e peripezie umane creando una perfetta commedia moderna.

Scrubs

Scrubs è uno dei medical drama più importanti e conosciuti di sempre. Non possiamo non riconoscergli il primato di essere stato un enorme fenomeno pop – ai suoi tempi – e di essere stato un prodotto nuovo e innovativo per gli spettatori. Ciò che rende particolare Scrubs è il suo modo di essere diverso da altri prodotti dello stesso genere. La serie ci dà la possibilità di calarci nell’ambiente medico guardando però le cose con ironia e comicità, rendendo il tutto più leggero e piacevole. Seguirete così le vicende del giovane J. D e del suo percorso per diventare medico, tra primari scontrosi, colleghi fraterni e amori folli.

Only Murders in the building

Con le splendide illustrazioni di Laura Perez e il cast stellato composto da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, Only Murders in the building si aggiudica sicuramente un posto tra le migliori serie tv. Un prodotto intelligente e divertente, comico e misterioso allo stesso tempo che segue le vicende di Charles, Mabel e Oliver. Il trio, composto da un’illustratrice, un attore in pensione e un attore fallito, inizia ad investigare su un misterioso omicidio avvenuto nell’Hotel dove i tre vivono. Ben presto scopriranno di essergli legati molto più di quanto pensino.

Wanda Vision

Direttamente dall’universo Marvel arriva Wanda Vision, una serie spin-off sul personaggio di Wanda e suo marito Visione. Dopo Infinity war, la casa di produzione è tornata a portare i fan un seguito per la storia della coppia – anche se, dal finale, nessuno se la sarebbe aspettata. Vi troverete così proiettati in una piccola cittadina idilliaca, Westview, in cui i due vivono felici e contenti nascondendo i loro poteri. Ma c’è qualcosa – in questo loro universo perfetto – che stona decisamente. Forse le cose non sono poi quel che sembrano.

How i Met your Mother

Carter Bays e Craig Thomas sono i creatori di quella che è diventata una delle sitcom più amate di sempre. How i Met Your Mother ci porta della vita di Ted, un giovane architetto squattrinato, e il suo gruppo di amici composto dall’artista e maestra Lily, il suo coinquilino Marshall, l’amore della sua vita Robin e il rubacuori Barney. Un gruppo vario, composto da personalità e storie differente in cui tutti noi possiamo – almeno un pochino – riconoscerci. Quella di Ted e del suo gruppo è la vita di un giovane alla prese con l’amore, il lavoro e la vita, molto vicina a quella che ognuno di noi può vivere e sperimentare ogni giorno. Fidatevi: vi basteranno tre episodi per amare follemente questa serie. Non potevamo non metterla tra le migliori serie tv Disney+.

American Born Chinese

Adattata dalla Graphic Novel di Gene Luen Yang, American Born Chinese ci porta all’interno di tre storie: quella di Jin, ragazzo americano figlio di emigrati cinesi; quella di Danny, un ragazzo americano e infine un adattamento della leggenda del Re Scimmia. Una storia tripartita che mette in luce le difficoltà a cui vanno incontro le minoranze negli Stati Uniti, raccontando l’emarginazione sotto tre punti di vista differenti. Il prodotto punta il dito contro tutti coloro – insegnanti, colleghi e amici – che portano avanti un processo di americanizzazione, portando le minoranze a rifiutare la propria cultura.

Will Trent

Tratta dall’omonima saga di romanzi di Karin Slaughter, Will Trent ha come protagonista il personaggio di Will, un giovane investigatore che porta sempre con se il suo “cane da guardia”: un minuscolo chihuahua. L’uomo, rimasto traumatizzato per la sua infanzia trascorsa nell’orfanatrofio, è dislessico e per questo non preso sul serio da molti suoi colleghi. L’elemento che però risulta più importante ed evidente in tutta la serie è l’integrazione. Durante tutto il corso della serie vedremo intervenire personaggi di etnie e provenienze diverse, tutti con la propria cultura e personalità.

The Walking Dead

Dopo 12 anni di episodi, The Walking Dead si è conclusa lasciandosi alle spalle un bacino di fan immenso. Se amate le serie horror e fantasy, sicuramente non potete perdere questo cult tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Nonostante le ultime stagioni siano state molto dibattute, il prodotto ha ottenuto nel tempo un grandissimo successo e tra zombie, lotte sanguinolente e corse alla sopravvivenza, ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Black-ish

La serie, arrivata attualmente a sette stagioni, ha come protagonista la famiglia afroamericana composta da Dre, sua moglie Rainbow e dai loro quattro figli. L’obbiettivo di Dre è educare quest’ultimi affinché mantengano la loro identità culturale all’interno dell’ambiente americano, ma non sembra poi così facile. Una commedia che ci fa spesso pensare alla famiglia di Modern Family e che affronta con ironia e sarcasmo temi politici, sociali e familiari.

Grey’s Anatomy

Tutti hanno sentito parlare – almeno una volta – della serie di Grey’s Anatomy. Protagonista è Meredith Grey, una giovane ragazza di Boston che, dopo essersi laureata in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce così a Seattle dove si troverà a vivere la sua vita con un gruppo di coetanei, ognuno con la propria personalità e problemi. Tra drammi, amori corrisposti e non, tradimenti e peripezie quotidiane, seguiremo le vicende di Meredith e i suoi amici alle prese con la vita e il lavoro.

Criminal Minds

Criminal Minds è stato – ed è attualmente – uno dei pilastri degli show crime. Dopo i suoi quindici anni di produzione, questo prodotto è riuscito a settare gli standard per tutte le serie del genere venute dopo. Attraverso il punto di vista di psico-criminologi, la serie ci porta nelle mente dei peggiori criminali, entrando a comprendere i meccanismi e le dinamiche che li hanno portato a compiere quei gesti. Con una trama intricata e dinamica e personaggi perfettamente costruiti Criminal Minds è una serie che vi catturerà dal primo all’ultimo episodio.

Unprisoned

Formata da otto episodi, Unprisoned è una storia al contempo di redenzione, liberazione e crescita. Nel corso della serie comedy seguiamo infatti il percorso verso la libertà, fisica e morale, dei tre personaggi principali: Finn, Page e Edwin. Quest’ultimo, dopo aver trascorso molto tempo in prigione, deve tornare a rapportarsi con la vita al di fuori di essa. Tutto però gli sembra nuovo e futuristico, come se per anni fosse rimasto fuori da tutto. Seguiamo così il percorso di quest’uomo e di sua figlia, attraverso una storia toccante e allo stesso tempo divertente.

Arrested Development

Continuando a parlare di serie comedy da recuperare assolutamente su Disney+ non possiamo non parlarvi di Arrested Development. Protagonista è Michael Bluth, il figlio di mezzo di una famiglia americana ricchissima. L’unico della famiglia che pensa a mandare avanti l’azienda del padre e a prendere il suo posto mentre i suoi fratelli sperperano tutto. Ma la situazione crolla quando la polizia arresta George – uno dei fratelli – e chiude la compagnia. La serie si compone di moltissimi personaggi secondari che nel corso del tempo acquistano importanza e si caratterizzano sempre di più. Con una buona sceneggiatura e personaggi scritti in modo brillante, merita sicuramente un posto tra le migliori serie tv Disney+.

Gravity Falls

Chi lo ha detto che le serie animate sono per i bambini? Gravity Falls – prodotta da Cartoon Network – è un prodotto molto più adulto di quel che si può pensare dal suo aspetto. Seguiamo le vicende di Dipper e Mabel, molto diversi tra di loro ma uniti dalla passione per l’avventura, durante la loro permanenza dallo zio Sam durante l’estate. Ma attenzione: non sarà affatto una vacanza normale e presto i due scopriranno che l’isola nasconde molti, moltissimi segreti.

Le Piccole cose della vita

Se state cercando una serie più riflessiva e drammatica, Le Piccole Cose della vita fa sicuramente al caso vostro. La storia parla di Clare, una donna che vede la sua vita andare a rotoli: suo marito la caccia di casa, viene sospesa a lavoro e il suo sogno di fare la scrittrice sembra ormai andato in fumo. Con continui intrecci tra piano temporale presente e passato, seguiamo la vita di Clare, dalla perdita di sua madre, alla sua gravidanza accaduta per errore fino a un percorso di miglioramento e crescita personale. Non possiamo sicuramente dire che si tratti di una serie leggera ma possiamo assicurarvi che vi darà molti spunti di riflessione, per questo non potevamo non inserirla tra le migliori serie tv Disney+.

Life & Beth

Life & Beth è la storia di Beth, una donna che lavora a Manhattan ed è totalmente insoddisfatta dalla sua vita, professionale e non. Questa sua eterna insoddisfazione la portano a sabotare tutti i momenti belli e positivi che la vita le offre. La serie dramedy ci porta quindi ad accompagnarla nella sua vita e nella sua crescita personale, professionale e sentimentale. Una vita non facile e con cui – non pochi – potrebbero relazionarsi.

Kindred

Per concludere la nostra lista delle migliori serie tv non potevano non parlarvi di Kindred, una serie adattata del romanzo di Octavia E. Butler che si allaccia al filone di tutti quei film che ci portano nel passato per non dimenticare. Attraverso un viaggio temporale Kindred, la protagonista, ci porta nell’America schiavista, mostrandoci cosa significava essere neri a quei tempi. Con una buona dose di colpi di scena, personaggi ben costruiti e una buona sceneggiatura, la serie è sicuramente un ottimo prodotto nel suo genere.

