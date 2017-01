Your Name: quando l’anime diventa fenomeno di incassi

Il film d’animazione “Your Name” di Makoto Shinkai, uscito in Italia esclusivamente dal 23 al 25 gennaio, è diventato in breve tempo il film giapponese con maggiori incassi nella storia del cinema.

Your Name: il successo globale dell’anime al cinema

L’anime di Shinkai sullo scambio e la simbiosi di due corpi lontani, sebbene l’Accademy non l’abbia candidato per nessun Oscar, ha riscosso un grande successo. “Your Name” è stato un campione di incassi non solo nella sua terra natìa, ma anche all’estero, basti pensare che in Italia in soli tre giorni ha guadagnato oltre mezzo milione di euro. Il suo ottimo esito non si arresterà di certo qui, dato che deve ancora uscire nella sale statunitensi, dove sarà distribuito dal 7 aprile. La settimana scorsa il film è risalito al nelle classifiche del Box Office nipponico, dopo la sua 22a settimana nelle sale del Giappone.

L’ultimo film d’animazione che aveva avuto un boom così eclatante tra il pubblico era stato “Frozen” della Disney, che aveva trascorso ben 16 settimane in posizioni di rilievo del box office mondiale, al suo risultato si sta avvicinando anche “Your Name”, che al momento è alla sua tredicesima settimana.

Nella terra dei manga il film campione d’incassi finora era stato “Spirited Away” (2002), ma la pellicola di Makoto Shinkai lo ha superato diventando la pellicola giapponese con il più alto guadagno a livello globale.

Yor Name: come l’anime sia un film d’animazione per tutti

Perchè il film ha avuto un così grande seguito? Il motivo è presto spiegato. Al contrario dei film d’animazione occidentali ideati e girati per il piccolo pubblico e per famiglie, gli anime in Giappone sono concepiti come veri e propri film. Ricordano infatti i nostri cari ‘cartoni animati’ degli anni 90, tratti dai manga, fumetti che parlano di storie più complesse che un bambino non può pienamente comprendere. Di fatto, “Your Name” è una pellicola per tutti, ma soprattutto per adulti, dato il complicato tema dello scambio dei corpi.

Ciò favorisce il grande successo del film, come solo i nipponici sanno fare, confermando inoltre come Makoto Shinkai sia il vero erede di Hayao Miyazaki.

Erika Micheli

27/01/2017