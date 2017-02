X-Men: in estate le riprese del nuovo film

Gli X-Men sono un gruppo di supereroi mutanti che vivono in varie serie a fumetti pubblicate dall’editore statunitense Marvel Comics. James McAvoy, non solo ha confermato la sua presenza nel sequel della saga, ma ha lasciato intendere che le riprese cominceranno presto.

X-men: James McAvoy conferma la ripresa del sequel

Non molto tempo fa l’attrice britannica Sophie Turner, (interprete anche di Sansa Stark nella serie televisiva “Il Trono di Spade”), qui Jean Grey, conosciuta anche come Fenice, anche lei supereroina mutante, ha annunciato, confermandolo anche che le riprese del nuovo capitolo della saga principale degli X-Men – probabilmente con il titolo di X-Men: Supernova – partiranno quest’anno.

Ora, anche l’attore scozzese James McAvoy, il Professor X (Dottor Xavier) della saga – fondatore del gruppo degli X-Men, che ha come scopo la pace tra i mutanti e gli esseri umani – dà rilievo a queste voci.

Ai fan non è sfuggita la foto che l’attore James ha pubblicato sul social forse più seguito: si tratta di una foto dello sceneggiatore e produttore Simon Kinberg insieme ai due Xavier, quindi lo stesso McAvoy e Patrick Stewart.

Ma non è tutto, perché dopo aver ringraziato della bella serata trascorsa insieme, aggiunge “Non vedo l’ora arrivi questa estate”. Perché avrebbe scritto così se non per l’entusiasmo di ricominciare le riprese di X-Men ?

Ma di cosa parlerà il nuovo X-men?

X-Men, con tutti i film e i suoi spin-off non stanca mai, speriamo sempre in un sequel. Ma questo di cosa tratterà? Nel finale di “X-men: Apocalisse”, Jean ha sbloccato l’aura di Fenice per sconfiggere Apocalisse, dimostrando la sua grande potenza.

Fenice Nera è stata forse un po’ sottovalutata, o meglio trascurata nei precedenti capitoli, pur essendo uno dei personaggi più potenti dell’universo Marvel molto: forse sarà proprio in questo capitolo che la vedraemo in maniera rilevante tra gli X-Men.

21/02/2017

Roberta Perillo