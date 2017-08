Will & Grace: il revival rinnovato per una seconda stagione

Il revival di “Will & Grace” farà il suo debutto questo settembre sulla NBC e ancora prima della sua messa in onda, il network televisivo ha già rinnovato la serie TV per una seconda stagione. Tenendo contro della fama dello show originale, andato in onda dal 1998 al 2006, questo si può classificare già come in grande successo.

Will & Grace: l’attesissimo revival

L’ultima stagione andata in onda nel 2006 è stata ben accolta sia dalla critica, sia dai fan di tutto il mondo. Ora, a distanza di undici anni, finalmente è stato prodotto il revival dell’iconica serie LGBTQ che ha appassionato e piegato in due dalle risate milioni di telespettatori.

Dopo essere ritornate sul piccolo schermo le ragazze Gilmore in “Una mamma per amica – Ancora insieme”, non meraviglia affatto che la NBC abbia voluto riportare a nuova vita il suo show di maggior successo, facendo ritornare il vecchio cast a vestire i panni di Will, Grace, Jack e Karen.

Will & Grace: i particolari del nuovo progetto

La nuova stagione di “Will & Grace” durerà per ben sedici episodi, da che ne dovevano essere solamente dodici; e nonostante non sia ancora andata in onda, nel frattempo c’è stato il rinnovo per una nuova stagione composta da tredici episodi. Rispetto allo show originale c’è da considerare che il numero di episodi è quantitativamente minore (ventiquattro episodi ad anno), ma c’è da considerare che comunque si è adeguato ai nuovi trend televisivi che creano stagioni composte sempre dal minor numero possibile di episodi.

Questo nuovo progetto manterrà lo spirito della serie originale e seguirà le disavventure dell’avvocato single, Will, insieme alla sua miglior amica, nonché interior designe Grace; entrambi accompagnati dai loro particolari amici, Karen e Jack. I creatori della serie hanno anche dichiarato che la serie ignorerà il flash forward accaduto nell’episodio conclusivo del 2006.

Tutti i fan del mondo non aspettano altro che mettersi davanti al televisore, pigiare il tasto ON del telecomando e godersi i nuovi e divertentissimi episodi di “Will & Grace”.

Alessio Camperlingo

04/08/2017