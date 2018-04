Westworld: il segreto della seconda stagione

È partita da poco la seconda stagione di “Westworld”, le aspettative sono “esplosive”.

Westworld: le rivelazioni della seconda stagione

William alias l’uomo in nero (Ed Harris) non è uno che si appropria facilmente degli errori – quindi quando chiama qualcosa il suo “errore più grande”, vale la pena prendersi un momento per comprendere davvero le parole.

In “Reunion”, il secondo episodio della seconda stagione di Westworld, diversi periodi di tempo si intrecciano per unificare ciò che accade dietro le quinte: un business segreto che coinvolge le informazioni personali degli ospiti. I dettagli di ciò che comporta il business rimangono sconosciuti, ma tutto deriva da un’idea iniziale lanciata dal giovane William (Jimmi Simpson) a suo suocero James Delos (Peter Mullan) molto tempo fa. “Questo posto è fantastico” dice William a James. “Nulla qui è reale, tranne una cosa: gli ospiti: metà del budget di marketing va a capire cosa vogliono le persone, perché loro non lo sanno, ma qui sono liberi, nessuno sta guardando, nessuno sta giudicando. Questo è l’unico posto al mondo in cui si arriva a vedere le persone per quello che sono realmente. Se non si percepisce il business, allora non sei l’uomo d’affari che pensavo fossi”.

L’errore più grande dell’uomo in nero

Più avanti nell’episodio, e molto più tardi nella sua stessa vita, William parla con la gravità di qualcuno che ha commesso un errore di giudizio. Parlando con Lawrence (Clifton Collins Jr.), l’uomo in nero articola ciò che è veramente nel cuore di Westworld. “Se tu (credessi in Dio), crederesti che tutto ciò che hai fatto è stato visto da un occhio onniveggente – ogni scelta, ogni piccola indiscrezione – e quando muori, tutti i tuoi peccati sono contati e il giudizio è reso”, l’uomo in nero afferma al suo compagno. “Ecco perché il tuo mondo esiste. L’umanità voleva un posto nascosto da Dio, ma noi li stavamo osservando, stavamo raccogliendo tutti i loro peccati, tutte le loro scelte. Il punto: avevamo in mente qualcos’altro”.

William annuncia i suoi piani per “combattere il suo ritorno e annunciare il verdetto” del giudizio che ha sopportato. Più tardi, descrive questa destinazione come un luogo da lui stesso costruito, il luogo del suo “errore più grande”. Viste le azioni mostruose che ha commesso nel corso della serie, non c’è da meravigliarsi che l’uomo in nero non voglia che ci sia alcuna registrazione della sua vita nel parco.

Alla ricerca di un’arma per la salvezza

Alla fine dell’episodio, il giovane William mostra a Dolores (Evan Rachel Wood) un cantiere, il luogo in cui si sta costruendo una risposta a una domanda che non è stata ancora posta.

L’episodio procede a grandi passi per dimostrare come Dolores abbia conservato tutte le sue passate esperienze, anche quando tutti intorno a lei credevano che fosse innocua. Parlando con Teddy (James Marsden) sostiene di sapere esattamente cosa si trova in The Valley Beyond. “Non è un posto, è un’arma e la userò per distruggerli”, afferma. Nella premiere della stagione, Dolores dice a Teddy che, per far sopravvivere il loro genere, non è abbastanza vincere la libertà nella stessa Westworld. Devono vincere anche nel mondo dell’umanità.

Dolores e William sono nel bel mezzo di una corsa agli armamenti. L’arma che cercano è a dir poco una bomba nucleare informativa, con la capacità di distruggere la civiltà. Il conto alla rovescia è già partito.

Mariateresa Vurro

30/04/2018