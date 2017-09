Watchmen: la nuova serie verrà prodotta da HBO

Per la gioia dei fan di fumetti e supereroi, oggi abbiamo una bella notizia: la HBO ha finalmente confermato ufficialmente la produzione di una serie tv dedicata al personaggio di “Watchmen”.

Watchmen: una serie tv dedicata al personaggio targato DCEU

Nato dalla penna dello scrittore inglese Alan Moore e graficato da Dave Gibbbons, “Watchmen” fa la sua prima comparsa al mondo in una miniserie a fumetti pubblicati negli Stati Uniti a partire dal 1986 che fa parte del famoso DC Comics Extended Universe.

Il racconto originale, di cui successivamente sono state create molteplici ristampe, è ambientato in USA nel 1985. I supereroi si sono ormai palesati e prima di essere dichiarati fuorilegge da un decreto amministrativo voluto dall’opinione pubblica che non li vede di buon occhio, erano soliti operare al servizio del bene comune. La vicenda si apre in un clima teso in cui sta per scoppiare una guerra nucleare contro l’Unione Sovietica.

La novità rispetto agli altri fumetti è che “Watchmen” è un supereroe immerso nel quotidiano, di cui vediamo il lato morale e umano, piuttosto che quello anomalo e avventuroso e ciò gli valse un buon successo di critica, anche se la vera fortuna del personaggio, si ebbe nel 2009, con il film omonimo di Zack Snyder e il videogioco “Watchmen: The End is Nigh”.

E’ di poche ore fa la conferma alla notizia che un ennesimo contributo alla storia del mitico eroe, verrà dato dalla HBO, che ne farà il protagonista di una serie tv.

Watchmen: la serie tv sceneggiata da Damon Lindelof

A rendere pubblica la notizia è lo stesso Damon Lindelof – più che noto per aver sceneggiato gli episodi di “Lost” – che si dedicherà alla scrittura degli episodi di “Watchmen”, subito dopo aver concluso il suo impegno con “The Leftovers”.

Per condividere la news con i suoi fan, il creativo Linedelof, ha usato un trucchetto per veri intenditori: sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine di una statuetta sulla cui targa troneggiava la scritta “In Gratitude” che i veri appassionati non hanno potuto fare a meno di collegare alle strisce a fumetti di “Watchmen”.

La stessa targa, infatti, ricorre in due momenti all’interno del fumetto: a pagina 9 e a pagina 15 e sembrerebbe una citazione alla statuetta del regalo di pensionamento di Nite Owl, meglio conosciuto come Gufo Notturno.

Dunque senza ulteriori indugi, sembra ormai chiaro che la produzione ha iniziato a lavorare sul progetto. Staremo a vedere.

Ilaria Romito

21/09/2017