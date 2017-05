Venom: scelto l’attore che ne vestirà i panni

Venom è la fusione di un simbionte alieno ed il giornalista Eddie Brock, il cui scopo principale è distruggere l’Uomo Ragno. Non sono ancora chiari i dettagli del plot del film che avrà per protagonista questo personaggio, ma la Sony ha assicurato ai fan che sarà una pellicola degna di nota.

Venom: Tom Hardy sarà Eddie Brock

È stato finalmente annunciato che Tom Hardy sarà Venom nella pellicola omonima prodotta dalla Sony Picutres. Abbiamo potuto ammirare già una volta l’attore in un cinecomic della DC nei panni dell’antagonista Bane ne “Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno” di Christopher Nolan.

Questa volta protagonista di un film della Marvel, Hardy vestirà i panni di Eddie Brock che, nei fumetti, è un giornalista licenziato dal Daily Globe. Viene abbandonato dal padre e lasciato dalla moglie per colpa del suo animo oscuro. Viene a contatto con un simbionte alieno e assume le sembianze di Venom, il cui obiettivo principale è quello di uccidere Spiderman.

Non essendo trapelati i dettagli della trama, non è sicuro che il film segua le vicende del fumetto, come succede in ogni blockbuster la storia potrebbe essere semplicemente ispirata.

Venom: l’antieroe ottiene un film tutto suo

Il personaggio Venom viene accennato per la prima volta nei fumetti della Marvel nel 1986, ma solo nel 2007 lo vedremo comparire sul grande schermo, interpretato da Topher Grace, grazie alla trasposizione cinematografica del terzo film su Spiderman di Sam Raimi.

Non sono ancora chiari i dettagli della trama, ma è sicuro che il film verrà girato in R-rated e sarà diretto dal regista di “Zombieland e “Gangster Squad”, Ruben Fleisher. Scott Rosenberg e Jeff Pinkner si occuperanno della sceneggiatura, già autori dello script per “Jumanji – Welcome to the Jungle” (sequel del famoso film del 1995).

È stato dichiarato che il film sul simbionte alieno non sarà collegato con lo Spiderman interpretato da Tom Holland e quindi totalmente indipendente dal Marvel Cinematic Universe. Si vocifera, però, che ci potrebbe essere qualche collegamento con il personaggio della Gatta Nera e Silver Sable.

L’uscita nelle sale è prevista per il 5 Ottobre 2018 e le riprese dovrebbero iniziare quest’autunno.

Alessio Camperlingo

22/o5/2017