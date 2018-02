Uma Thurman vittima delle molestie di Harvey Weinstein

Non molto dopo i due si rincontrarono al Savoy Hotel a Londra. “Mi spinse a terra, cercò di mettersi sopra di me e di svestirsi. Fece molte cose sgradevoli, ma non insistette più di tanto. Mi sentivo come un animale che si contorce per liberarsi, come una lucertola.”

Il giorno dopo il produttore ha inviato all’attrice dei fiori per chiederle e perdono ed in risposta ha ricevuto: “Se farai ciò che hai fatto a me, ad altre persone, perderai la tua carriera, la tua reputazione e la tua famiglia. Te lo prometto” .

Il fondatore della Miramax si professa innocente e sostiene: “Ho mal interpretato i suoi atteggiamenti”.

Uma Thurman accusa Quentin Tarantino

Su Quentin Tarantino, Uma sostiene di essere stata costretta dal regista, durante le riprese di “Kill Bill: Volume 2”, a guidare la macchina Karmann Ghia a una velocità elevata. L’attrice, spaventata, chiese di farla guidare alla sua controfigura ma Tarantino insistette. Durante le riprese l’attrice finì fuori strada e si ferì alle ginocchia e al collo. Solo da poco tempo la Thurman è riuscita a farsi consegnare il video dalla Miramax che testimonia l’accaduto.

Matteo Farinaccia

04/02/2018