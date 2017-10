“This Is Us” Spoiler: la via oscura intrapresa da Kevin

“This Is Us”, la serie tv statunitense incentrata su di un dramma famigliare, sta per arriva al secondo capitolo della sua storia. Tra le novità in arrivo, uno sguardo anche alla via oscura intrapresa da Kevin, uno dei protagonisti.

“This Is Us” Spoiler: le difficoltà di Kevin nella seconda stagione

Nei prossimi attesissimi episodi di “This Is Us” vedremo Kevin attraversare una grave crisi d’identità che lo porterà su di una cattiva strada. Durante un’intervista i due produttori esecutivi dello show Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le prossime puntate. Secondo la Berger l’attore Justin Hartley, interprete di Kevin, sta facendo un lavoro magnifico sul suo personaggio, implementando altre e numerose sfumature del suo carattere, pronte a venire fuori nella seconda stagione. La sua personalità sta vivendo un momento di forte turbamento e la sua testa è invasa da mille interrogativi: “perchè tutti pensano che sia speciale, quando, alla fine dei conti, non ha niente di straordinario?” Questi pensieri sono un posto buio e solitario in cui entrare e presto vedremo il povero Kevin a pezzi, chiuso in una grave depressione.

Kevin Pearson è un attore di grande fama, ma è stanco di dedicarsi a progetti di serie B e ha deciso di tentare la fortuna puntando più in alto con la sua carriera. Molto presto lo vedremo alle prese con il set di un nuovo film con Sylvester Stallone, ma il suo stato emotivo potrebbe compromettere la performance. Secondo Aptaker questa pellicola è una grande opportunità per il giovane Pearson ed è ciò a cui il personaggio ha lavorato durante il corso di tutta la prima stagione ed è estremamente determinato a lasciare le questioni personali fuori dal lavoro.

This Is Us Spoiler: la famiglia di Beth nella seconda stagione

Per quanto riguarda il resto dei protagonisti, anche Susan Kelechi Watson – interprete di Beth Pearson – si è lasciata sfuggire qualche commento sui programmi della seconda stagione. Secondo l’attrice il suo personaggio vivrà momenti di grande freddezza con il resto della famiglia, o almeno con parte di essa. Non si sa ancora se riuscirà a tornare a lavoro, ma potrebbe succedere. Secondo alcune indiscrezioni la vedremo incontrare, forse, delle sorelle e sua madre; ma sono ancora poche le notizie a riguardo e molti degli episodi devono essere ancora scritti.

Per saperne di più, non ci resta che aspettare.

Ilaria Romito

12/10/2017