Dopo “Fear the Walking Dead” Greg Nicotero, creato degli effetti speciali della serie “The Walking Dead”, ci rivela molti dettagli sul nuovo spin-off

The Walking Dead: cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo spin off?

Anche se “The Walking Dead”, serie televisiva della AMC, potrebbe non essere la super star delle classifiche che era una volta, è ancora una serie di successo e non sembra che il franchise stia rallentando in alcun modo.

Scott M. Gimple, dopo essere stato lo showrunner nelle ultime quattro stagioni di “The Walking Dead”, diventerà il responsabile principale della serie, una nuova posizione creata dalla AMC per poter espandere il brand.

In una intervista rilasciata a inizio marzo Gimple ha dichiarato che stanno prendendo in considerazione una varietà di opzioni per poter espandere il franchise, valutando un altro spin-off o una serie di webisodi, ma ci sono anche molte altre scelte.

Ci sono molte possibilità, ma il produttore esecutivo di della serie tv Greg Nicotero, ha dichiarato al fandom di avere un’idea molto particolare e ben precisa di cosa che gli piacerebbe vedere in uno spin-off.

“Una delle cose che il fumetto fa molto bene, è l’inserire il freddo e l’inverno. Ho addirittura scritto qualche webisodio con una mandria di zombie congelati. E penso che le nostre speranze (le mie speranze) siano quelle di creare uno scenario freddo e invernale. Perché gli zombie congelati sono fantastici. Fino a quando non si scongelano, poi sei fregato. Perché loro si congelerebbero e scongelerebbero senza problemi“.

C’è in ballo qualcosa di abbastanza interessante, ma è possibile che parte dell’eccitazione di Greg Nicotero derivi dalla nuova varietà di zombie che potrebbero creare.

Nicotero ha detto in oltre che a differenza di “The Walking Dead” o “Fear the Walking Dead”, è probabile che il nuovo spin-off sia ambientato negli Stati Uniti.

Ilaria Di Mattia

30/03/2018