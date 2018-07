The Walking Dead: Robert Kirkman parla dell’uscita di Andrew Lincoln

Robert Kirkman, il creatore della serie televisiva “The Walking Dead” parla dei piani sui piani riguardo l’uscita di scena di Andrew Lincoln.

Robert Kirkman parla del futuro di Andrew Lincoln

Come è stato annunciato in precedenza, l’attore Andrew Lincoln abbandonerà il ruolo di Rick Grimes nella serie “The Walking Dead”; ora, però, il creatore del dramma sugli zombi ha rivelato che sta pianificando “qualcosa di fantastico”.

In un’intervista esclusiva per IMDb, Robert Kirkman, per la prima volta ha rilasciato un commento riguardo la notizia dell’uscita di scena del personaggio interpretato da Lincoln.

Parlando con Kevin Smith, l’attore e regista statunitense, in vista del Comic-Con di San Diego, a Kirkman è stato chiesto se la stagione 9 dello show sarebbe stata l’ultima per Lincoln, al ciò il produttore esecutivo della serie ha replicato: “Sembra che sia così. La sua uscita rende le differenze tra lo spettacolo e il fumetto un po’ più pronunciate”. Aggiungendo poi , che la notizia non riguarda il futuro di “The Walking Dead” ma quello di Andrew Lincoln: “Voglio dire, Lincoln è un essere umano, è qualcuno che conosco da quasi un decennio, qualcuno che amo. Ha lavorato in Georgia, lontano dalla sua famiglia, per troppo tempo”.

Lincoln è stato il protagonista dello spettacolo dal suo lancio nell’ottobre 2010 ed è noto per il suo impegno nel ruolo, nel quale interpreta un uomo torturato dalla perdita di coloro a lui più vicini in un mondo devastato da zombie e malvagi maniacali.

“Si preoccupa per i suoi fan, si preoccupa molto per lo show, vuole fare qualcosa di speciale durante la sua uscita, quindi abbiamo in programma qualcosa di straordinario”, ha dichiarato Kirkman. “Non vorrei rovinare tutto, ma posso dire che chiunque sia stato un fan del suo viaggio, che ama Rick Grimes, che ama il mondo di” The Walking Dead “, vorrà vedere cosa stiamo preparando.”

Non è noto, però, se il personaggio interpretato dall’attore morirà nello show o uscirà in un altro modo, ma si tratta di una questione che quasi certamente verrà sollevata quando diversi attori, tra cui Lincoln, compariranno oggi al Comic-Con di San Diego.

In ogni caso, il suo destino verrà rivelato in ottobre, quando “The Walking Dead” tornerà per la stagione 9.

Marina Kozak

20/07/2018