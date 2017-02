The Walking Dead: news settima stagione

“The Walking Dead” è la serie tv ‘zombie’ statunitense che ha trasmesso il suo primo episodio il 31 ottobre 2010 sul canale AMC. E’ in corso la settimana stagione di questa travolgente serie Tv: vedremo ancora i protagonisti delle altre stagioni?

The Walking Dead: il nuovo episodio 7×09

Il 12 febbraio riparte in America la seconda parte della settima stagione di “The Walking Dead”. La prima puntata di questo nuovo capitolo ha riscosso un enorme successo, successivamente affievolito però, forse perché si è un po’ adagiata sugli allori; tuttavia i fan credono nella fantasia dei produttori, sempre pronti a regalarci magnifiche avventure con i terribili zombie.

Infatti il promo del nono episodio mostra come i personaggi ritornino più forti e coraggiosi di prima, soprattutto l’intramontabile leader del gruppo, Rick dopo averlo visto sottomettersi al più cattivo tra i cattivi, Negan.

Abbiamo lasciato, nel finale di metà stagione di “The Walking Dead”, lo sceriffo Rick ritrovare Deryl dopo essere fuggito dal covo del temibile nemico Negan.

‘L’unione fa la forza’: è sempre stato questo il motto di Rick (Andrew Lincoln), protagonista indiscusso e leader sin dalla prima stagione : come si evince dal promo, infatti, Rick cercherà di convincere il re Ezekiel e il capo di Hilltop ad unirsi a loro e combattere insieme contro l’esercito di Negan, anche per evitare che questo continui a disseminare sangue tra uomini e donne innocenti.

Rick sembra quindi non arrendersi, come aveva lasciato intendere nelle scorse puntate, ma, questi accetteranno? E altra domanda: visto che tutte le pistole e i proiettili sono stati sequestrati, come potranno combattere e semmai vincere?

Il temibile Negan resterà ancora per un po’

Per chi ama questa favolosa serie tv, “The Walking Dead”, entrata nelle case di quasi tutto il mondo, se sarà felice di scoprire che la settimana non sarà l’ultima stagione sarà allo stesso tempo scontento di sapere che Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, nell’ottava stagione irromperà ancor di più con la sua cattiveria.

A quanto pare dovremo sopportare ancora la crudeltà feroce di Negan e dei suoi uomini, speriamo solo che la sua fine sia altrettanto atroce.

Il promo della nona puntata della settima stagione di The Walking Dead promette bene: sarà molto più avvincente e eccitante delle precedenti?

07/02/2017

Roberta Perillo