The Vampire Diaries 8: un ritorno inaspettato

In onda dal 2009, dopo 8 stagioni, “The Vampire Diaries”, serie tv statunitense di genere drammatico creata da Kevin Williamson e Julie Plec, basata sull’omonima serie di libri di Lisa Jane Smith, giunge al termine. Vediamo cosa accadrà nel penultimo episodio.

The Vampire Diaries 8: spoiler penultimo episodio

L’ottava stagione della serie televisiva vampiresca più conosciuta al mondo, grazie forse al suo ricco cast, formato da Ian Somerhalder (l’affascinate Damon Salvatore), Paul Wesley (il romantico, ma anche ‘squartatore’ Stefan Salvatore) e Nina Dobrev (la bellissima e ingenua Elena Gilbert), giunge al termine, e con essa anche la serie stessa.

Tutti i fan, aspettano ogni venerdì una nuova puntata di questa straordinaria serie televisiva, che pian piano ci lascia, per sempre.

La sinossi della puntata 8×16, dal titolo “We’re Planning a June Wedding”, dice così: ‘Un matrimonio viene immediatamente organizzato e pianificato per permettere a Damon e Stefan di far uscire un pericoloso nemico allo scoperto. Questa minaccia incombente pone il destino di Mystic Falls in pericolo, perciò deve essere distrutta’.

Ma a far scattare la curiosità sono le nuove immagini del penultimo episodio (in onda negli Stati Uniti venerdì 3 marzo), dove appare Kelly Donovan, la madre irresponsabile di Matt, il buon amico diventato ormai sceriffo della ‘sua’ città. Kelly è tornata per il matrimonio di Stefan e l’amabile biondina Caroline (Candice King).

Ma ricordiamo che dietro il matrimonio ‘Sterline’ sembra ci sia un piano di Damon e Stefan per catturare un nemico.Ecco le immagini promozionali della puntata 8×15:

L’ultimo episodio con Ian Somerhalder

Dietro Damon, il vampiro all’apparenza ‘cattivo’ e arrogante che sin dalla prima stagione si è fatto amare da tutti, si nasconde la solidarietà è la bontà di un attore come Ian Somerhalder, che è stato capace di interpretare la sua parte nel migliore dei modi: sembra essere cucita su di lui.

Sul suo profilo Instagram, Ian, continua a pubblicare video dove invita i suoi fan a guardare l’ultimo episodio di “The Vampire Diaries” con lui, e aggiunge ‘per una buona causa’.

Infatti Ian, è responsabile di una fondazione che mira a responsabilizzare, educare e collaborare con persone e progetti per avere un impatto positivo sul pianeta e sulle sue creature. Ci sono numerose cause, campagne e organizzazioni che promuovono il cambiamento. Cambiamenti come: mettere fine alla deforestazione, piantare alberi, eliminare i pesticidi e soprattutto guarire il nostro pianeta.

The Vampire Diaries: la fine è vicina

Dopo la bellissima notizia del ritorno sul set di Elena (Nina Dobrev), assente dalla fine della sesta stagione perché rinchiusa in una bara da un incantesimo fatto dal potente e indignato Kai Parker, bisogna fare i conti con la realtà: cala il sipario sulla serie televisiva vampiresca più amata e seguita di sempre.

Non ci resta che attendere questo finale di stagione, che lascerà molta nostalgia in ognuno di noi. Gli attori stessi hanno dichiarato di essere molto dispiaciuti di dover dire addio ai propri ruoli che hanno accompagnato i fan per otto anni.

“Era tutto molto malinconico”, dice Paul riguardo il clima respirato sul set del finale. “E quando ho girato l’ultima scena di Stefan con Elena, tutto mi è apparso stranamente triste. Dicevo addio ad un momento importante della mia vita. Io e Nina non avremmo più avuto la possibilità di interpretare di nuovo quei personaggi, che sono stati importanti per la televisione negli ultimi 8 anni. E’ stato tutto molto triste ed emozionante“.

L’addio a The Vampire Diaries non è semplice per noi ma ancor di più non lo è per loro. Tanto che nel giorno delle riprese dell’ultima scena dell’ultimo episodio gli attori hanno voluto omaggiare la serie televisiva che per otto anni è stata un po’ la loro famiglia, condividendo con i fan dei video che li ritraevano nei momenti immediatamente precedenti alla loro scena sul set di Mystic Falls.

In diverse foto su Instagram vediamo Ian e Paul abbracciati dichiarando di essere le ultime foto dei fratelli Salvatore. Anche Kat Graham ha salutato i fan pubblicando uno speciale video sull’amata strega Bonnie Bennet, così come Matt Davis.

Tutti stiamo dicendo addio a questa meravigliosa famiglia, che ci accompagnati, lasciandoci spesso senza fiato; ci ha emozionato e appassionato al punto tale da non volercene staccare. Attendiamo con ansia gli ultimi episodi, anche se in realtà non siamo pronti a dire addio a “The Vampire Diaries”, né ai loro personaggi.

Roberta Perillo

23/02/2017