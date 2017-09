The Joker: le riprese iniziano l’anno prossimo

La Warner Bros. Pictures ha dichiarato che la sceneggiatura per “The Joker” potrebbe essere finita per la prossima settimana e ciò indica che le riprese potrebbero iniziare nel 2018. Il film si separa completamente dai fatti svolti nel DC Extended Universe e da quando è stato annunciato, il progetto sembra andare avanti molto velocemente. A dirigere la pellicola sarà il regista di “Una notte da leoni” e “Trafficanti”, Todd Philips, e un possibile coinvolgimento di Martin Scorsese.

The Joker: una risata vi seppellirà tutti

La storia racconta della nascita del Joker; viene introdotto come un giovane ragazzo preso di mira dai bulli che si sforza di mantenere una prospettiva ottimistica della vita, ma questa è una versione molto diversa rispetto al personaggio che conosco i fan dei fumetti. Ci si può assolutamente aspettare una sfilza di eventi che saranno di aiuto per il passaggio al lato oscuro del Joker, partendo dal presupposto che gli Studios hanno intenzione di creare una versione ancora più inquietante.

Il fatto curioso da considerare è che l’annuncio del prossimo sviluppo di “The Joker” è ancora fresca e la crew della Warner Bros. Pictures ha già quasi finito di scrivere la sceneggiatura, questo fa porre delle domande su quando gli Studios abbiano realmente iniziato a sviluppare il film. Sperando che non si tratti di lavoro affrettato come nel caso di “Suicide Squad”, quando il regista David Ayer ha avuto solo poche settimane per poter buttare giù uno script valido e per fortuna il film è stato comunque un grande successo a livello mondiale.

Per il film incentrato sull’acerrimo nemico di Batman potrebbe essere un po’ più rischioso fare tutto di fretta e furia, si rischierebbe di rendere insulso uno dei personaggi più iconici di tutta la DC Comics, soprattutto se si ha intenzione di lanciare una nuova serie di film.

The Joker: il tempo rivelerà tutto

A questo punto non si sa con esattezza a cosa miri di preciso la Warner Bros. Pictures con questo film sulle origini del villain.

La domanda che attanaglia tutti, però, è quella sul futuro del Joker di Jared Leto. Quando è stato annunciato lo sviluppo di “The Joker” come film separato dal DCEU e incentrato sulle origini del clown, l’attore Premio Oscar è rimasto sbigottito tanto quanto tutti i gli altri. Precedentemente alla notizia, Leto aveva dichiarato che avrebbe ripreso il ruolo del Joker in altri film dell’universo esteso, come ad esempio “Gotham City Sirens”.

Lo sviluppo di questo film diventa man mano più strano, dopotutto il Joker non è un personaggio comune.

Alessio Camperlingo

22/09/2017