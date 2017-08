The Gifted: rivelati i superpoteri dei protagonisti

A differenza di “Legion” dove viene affrontato il conflitto tra ‘homo sapiens’ e mutanti e in particolare il conflitto interiore del protagonista con i suoi demoni interiori, “The Gifted” esplorerà il rapporto dei vari personaggi con lo sviluppo dei loro poteri e sarà focalizzato maggiormente sul bigottismo e la paura che questa evoluzione dell’essere umano ha provocato nelle persone.

The Gifted: un mondo dove chi è diverso è in pericolo

Continua a rimanere sconosciuto quanto la serie TV sia connessa alla saga cinematografica, lo show continua ad essere circondato da un alone di mistero che non lascia trapelare molto su cosa sia realmente accaduto alla squadra di X-men, lasciando così il mondo in balia dei nuovi ed inesperti mutanti.

La Fox ha rilasciato una clip esclusiva che introduce lo spettatore all’interno della storia. Troviamo Bryan Singer (produttore esecutivo e regista del primo episodio) accompagnato dallo showrunner Matt Nix e altri due produttori esecutivi dei cinecomic sugli X-men e della Marvel TV, Jeph Loeb e Shuler Donner, che finalmente ci rivelano i poteri dei personaggi principali dello show.

The Gifted: tra vecchi e nuovi superpoteri

Blink, personaggio che abbiamo già visto in “X-men – Giorni di un futuro passato”, mantiene il suo potere di poter aprire i portali; Polaris ha poteri magnetici, come il personaggio di Magneto. Mentre Thunderbird rimane un mutante con la super forza e super resistenza, in più ha l’abilità si vedere eventi futuri attraverso i propri tatuaggi.

In “The Gifted” c’è un nuovo mutante che fa il suo debutto, Eclipse che può controllare i fotoni con la forza del pensiero, nei trailer già usciti si è visto questo personaggio creare dei flash accecanti, in ogni caso è la rivisitazione di Sunspot presente nel fumetto.

Ma finalmente è arrivata la parte più attesa dai fan: conoscere i poteri dei fratellu Strucker. Negli spot precedenti sembrava che entrambi i ragazzi avessero la telecinesi; si è scoperto che Andy può lacerare gli oggetti e Lauren può creare degli scudi telecinetici. Come si è potuto vedere, Andy scopre solo da poco i suoi superpoteri, mentre Lauren si è esercitata in segreto per tutto questo tempo.

Attendiamo tutti con ansia altre sorprese dalla serie TV; per chi è fan sia della saga cinematografica che dei fumetti sa che il cognome Stucker non è un buon segno, quindi chissà cosa ha in serbo il futuro per i nuovi e giovani mutanti.

Alessio Camperlingo

29/08/2017