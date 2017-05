The Flash 4: anticipazioni e spoiler

Dopo un finale di stagione davvero imprevedibile, le avventure del ‘Velocista Scarlatto’ torneranno solo a partire dall’autunno 2017. Nel frattempo, sono già disponibili alcune news che riguardano cast e personaggi per la prossima stagione “The Flash 4”.

The Flash 4: chi sarà il ‘cattivo’ stavolta?

Le avventure di Barry Allen nei panni del supereroe più veloce della luce, torneranno molto presto sul piccolo schermo e già gira voce che il quarto capitolo della saga, sarà davvero un appuntamento da non perdere. Secondo quanto detto durante i recenti Upfronts 2017, Grant Gustin, naturalmente, ha confermato la sua presenza nel cast.

Sebbene la data di uscita per la stagione 4 della serie tv targata The Cw sia ancora incerta, è probabile che andrà in onda nei mesi autunnali, precisamente in ottobre.

Con una puntata finale davvero mozzafiato, piena di adii e sacrifici, “The Flash” chiude in bellezza ma lasciata aperte molte questioni, tra cui: sarà forse De Voe il nuovo cattivo da sconfiggere?

Quello che si sa per certo è che il prossimo villain non sarà un velocista, così ha dichiarato Andrew Kreisberg, creatore della serie, durante il PaleyFest del marzo scorso; inoltre, gli ideatori avevano previsto da tempo l’entrata in scena di questo super cattivo.

Forse il nostro villain ha già un nome e potrebbe essere proprio De Voe la nemesi contro cui Allen dovrà vedersela nelle prossime puntate.

Clifford De Voe, alias ‘Il Pensatore – The Thinker”, membro dell’Injustice Society ed ex avvocato con una stramba mania per il controllo mentale, è infatti uno dei nemici giurati che Flash incontra nelle avventure a fumetti firmate DC Comics.

The Flash 4: anticipazioni sul cast

Confermati nel cast, anche per i prossimi episodi, tutti gli interpreti principali della serie tv. Central City sarà ancora al sicuro grazie a Barry/Flash (Grant Gustin) e la sua squadra, formata dal padre adottivo Joe West (Jesse L. Martin), la migliore amica nonché amante Iris West (Candice Patton) e gli amici Cisco Ramon (Carlos Valdes) e l’analista Julian Albert (Tom Felton) dei laboratori S.T.A.R. Labs.

L’unico punto di domanda resta nei confronti del romanziere di Terra-19, H.R. Wells (interpretato da Tom Cavanaugh) che nell’ultimo episodio della terza stagione, abbiamo visto sacrificarsi per salvare la bella Iris, nella battaglia contro Savitar.

Cosa succederà ai nostri personaggi preferiti durante la quarta stagione del seguitissimo spin-off di Arrow? Per saperlo non ci resta che attendere news e anticipazioni che sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Ilaria Romito

25/05/2017