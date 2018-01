La CBS ha rilasciato alcune anticipazioni sul nuovo episodio di “The Big Bang Theory”, che andrà in onda negli Stati Uniti il 18 gennaio. Il quattordicesimo episodio della stagione 11, intitolato “The Separation Triangulation”, riserverà non poche sorprese agli spettatori affezionati.

The Big Bang Theory 11×14 – Spoiler

Sembra proprio che l’episodio 11×14 di “The Big Bang Theory” avrà un vero e proprio colpo di scena. Gli affezionati allo show non dovranno attendere molto per scoprire le ultime vicende del gruppo di amici nerd e la CBS ha deciso di rilasciare alcune informazioni sull’episodio intitolato “The Separation Triangulation”. Ci si concentrerà molto sul personaggio di Raj, che riceverà una notizia davvero inaspettata. Dopo aver iniziato a frequentare Nell (interpretata da Beth Behrs), con cui l’astrofisico nota un particolare feeling, viene a scoprire che in realtà la donna è sposata con un uomo. Il marito di Nell (interpretato da Walter Goggins) è piuttosto deluso e per Raj iniziano i problemi.

Inoltre, l’episodio 11×14 di “The Big Bang Theory” mostrerà anche l’ennesimo battibecco tra Sheldon e Leonard. Quando Sheldon decide di riprendersi la sua vecchia stanza per lavorare in tranquillità, si mostrerà un vero e proprio coinquilino modello e Leonard impazzirà pensando che il suo amico abbia in realtà qualche altro scopo.

The Big Bang Theory: i protagonisti nell’undicesima stagione

Nell’undicesima stagione di uno degli show più di successo della tv, i protagonisti ne hanno passate di tutti i colori e le relazioni tra alcuni di loro avevano subito delle piccole complicazioni. Molti spettatori si sono infatti mostrati piuttosto delusi e preoccupati per il rapporto tra Raj e Howard, che ultimamente è sul filo del rasoio. Ma anche Leonard e Penny hanno dovuto affrontare qualche ostacolo: il matrimonio tra i due, seppur all’apparenza molto solido, si è dimostrato in realtà piuttosto fragile e i due coniugi si sono trovati a riflettere sulla questione. Non resta che aspettare il prossimo episodio per scoprire come si sistemeranno le cose.

Claudia Pulella

9/1/2018