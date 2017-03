Rivelati gli spoiler e la trama dell’episodio 16 “Star-Crossed”, che andrà in onda il prossimo 20 Marzo negli USA su The CW, ultimo capitolo della seconda stagione di “Supergirl“.

Supergirl: un’affascinante villain porterà scompiglio a National City

Continuano le (dis)avventure della protagonista Kara Zor-El, l’eroina aliena interpretata da Melissa Benoist. In questo episodio dovrà affrontare un nuovo nemico, anzi nuova, dato che si rivela essere una lei. Il volto della novella cattiva è quello affascinante di Teri Hatcher, l’attrice celebre per aver vestito i panni della povera Susan di “Desperate Housewives“, anche se è ricordata per qualcosa di più attinente a “Supergirl”; infatti negli anni ’90 la Hatcher è stata Lois Lane nel telefilm “Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman“. La donna, però, non è l’unica antagonista della vicenda, dato che da questo episodio prenderà piede anche il crossover musicale tra Supergirl e Flash, i quali si ritroveranno uniti per combattere Music Meister. Tra le guest star anche David Sorbo, noto al pubblico sicuramente come Hercules nell’omonima serie tv di qualche decennio fa.

La sedicesima puntata di questa stagione interessa l’arrivo a National City che una nuova furfante (Teri Hatcher), che metterà in pericolo la città. Un nuovo ostacolo per Kara. Nel frattempo Winn si ritroverà nei guai e sarà compito di Maggie aiutarlo, nonostante dei vecchi dissapori.

Supergirl: Music Meister dà il via al crossover con Flash

A condire il tutto non manca il villain Music Meister (Darren Criss), che darà un bel po’ di grattacapi alla Ragazza d’Acciaio. Gli eventi successivi incentrati sul super cattivo continueranno nella terza stagione di “Flash”, di preciso nella puntata 3×17, che andrà in onda negli USA esattamente il giorno dopo, martedì 21 Marzo sempre su The CW. Per scoprire di più, non ci resta che vedere la puntata!

L’episodio 2×16 di “Supergirl” è sicuramente uno dei più attesi di tutta la stagione non solo perché la termina, ma soprattutto per questa alleanza con il velocista rosso, che i fan adoreranno.

Erika Micheli

07/03/2017