Stranger Things: rivelazioni di David Harbour sulla seconda stagione

David Harbour, che interpreta Jim Hopper nella fortunata serie targata Netflix, rivela importanti informazioni sulla seconda stagione di “Stranger Things”.

Stranger Things: Sean Astin, nuova importante new entry

La serie televisiva sci-fi ideata da Matt e Ross Duffer, “Stranger Things”, ha riscosso un notevole successo sin dalla prima stagione, distribuita nel luglio 2016. In occasione della nuova edizione della Fan2Sea – Comic-Con Cruise, l’attore David Harbour, in compagnia di alcuni membri del cast, ha riferito succulenti dettagli riguardo la nuova stagione che andrà in onda quest’anno, primo fra tutti il coinvolgimento di Sean Astin nella serie.

Astin, attore e doppiatore già conosciuto al pubblico per il ruolo di Sam nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, interpreterà Bob Newby, ex compagno di scuola e futuro ragazzo di Joyce (Winona Ryder).

Stando alle parole di Harbour, il suo personaggio, il capo della polizia Jim Hopper, non sarà entusiasta della nuova svolta, sentimento probabilmente condiviso dalla maggior parte dei fan che speravano fortemente in un risvolto romantico fra Hopper e Joyce.

Stranger Things: le dichiarazioni di Harbour e Levy

Nonostante la delusione, l’attore ha però tenuto a precisare che l’inizio della nuova stagione si concentrerà sulla figura di Barbara Holland, meglio conosciuta come Barb, e sull’impatto che la sua morte ha avuto sul resto dei personaggi, in particolare sulla sua amica Nancy. Harbour ha spento così le polemiche degli spettatori avanzate precedentemente, qui di seguito la dichiarazione rilasciata dall’attore:

“La sensazione di Nancy che a nessuno importi della sua amica Barb è molto viva all’inizio di questa stagione”.

Infine, David Harbour e Shawn Levy, produttore e regista della serie, hanno aggiunto che ci saranno numerose conseguenze in seguito al ritorno di Will (figlio di Joyce), interpretato da Noah Schnapp, e al portale interdimensionale rimasto aperto nel Dipartimento dell’Energia.

La seconda stagione di “Stranger Things”, già molto attesa dagli spettatori, riscuoterà sicuramente un grande seguito presso il pubblico, ma la critica l’apprezzerà, come ha già fatto con la prima?

24/01/2017