Stranger Things 3: stipendi in continuo aumento

“Stranger Things 3” è stato ufficialmente annunciato. I tre giovani ragazzini e Undici (Millie Bobbie Brwon) sono pronti per tornare nel “sottosopra”. Ma quanto guadagneranno?

Stranger Things 3: un successo da capogiro

La serie Tv statunitense “Stranger Things” ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix, ha registrato degli ascolti da record. I creatori e i produttori esecutivi Shawn Levy e Dan Cohen sono certi di aver vinto la loro scommessa su “Stranger Things”: giocare sugli anni ’80 è stata una grande idea, l’effetto nostalgia è funzionato e la serie ha appassionato.

Nonostante la presenza di alcuni attori affermati, come Winona Ryder e Matthew Modine, gran parte del successo della serie di fantascienza è legato soprattutto a quattro giovanissimi alle prime esperienze. E proprio loro hanno permesso un aumento di stipendio per la nuova stagione.

Secondo un rapporto Deadline, i protagonisti della serie guadagneranno un numero a sei cifre per episodio. Finn Wolfhard (Michael “Mike” Wheeler ), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), fattureranno più di $ 150.000 ad episodio. Millie Bobby Brown (Undici), la vera rivelazione, avrà un salario superiore rispetto a quello dei tre ragazzi. Durante le prime due stagioni, i quattro hanno guadagnato $ 30.000 per episodio.

Winona Ryder e David Harbour, sempre secondo il rapporto, porteranno a casa $ 200,000 ad episodio.

La creazione vincente dei Duffer Brothers molto probabilmente proseguirà anche per la quarta stagione. Cercheranno di girarle in breve tempo per evitare che i protagonisti diventino grandi.

Dati attendibili, riportano che solo negli Stati Uniti, ben 15,8 milioni di persone abbiano visto il primo episodio della seconda stagione durante i primi tre giorni di disponibilità. Ben 11 milioni sono stati gli utenti tra i 18-49 anni, mentre in 361,000 hanno visto tutti i nove nuovi episodi entro le prime 24 ore.

Matteo Farinaccia

20/03/2018