Stanley Tucci protagonista del film “The Silence”

Nonostante annoveri nella sua carriera numerosi ruoli di contorno in grandi film, Stanley Tucci ha saputo costruire una solida filmografia, conquistando notorietà nel mondo di Hollywood. Per lui adesso un ruolo da protagonista nel film “The Silence”.

Stanley Tucci: protagonista del fantasy-horror “The Silence”

L’attore americano è stato scritturato per il nuovo film di John Leonetti, intitolato “The Silence”. Tratto dall’omonimo best-seller fantasy-horror di Tim Lebbon, l’opera segue le vicende di Ally, un’adolescente sorda, e della sua famiglia il cui mondo è capovolto da una forza primordiale. Nei campi vicino alla loro casa in New Jersey, una colonia di pipistrelli è attaccata da un parassita che provoca la loro mutazione in vespe letali. Grazie ai suoi sensi sviluppati, Ally riesce a percepire la loro presenza e per questo che porterà la sua famiglia in salvo nei boschi per vivere nel totale silenzio. Qui imparerà che anche gli esseri umani possono essere pericolosi quando si tratta di sopravvivere.

In questo film Stanley Tucci affiancherà Kiernan Shipka, l’interprete della giovane Ally.

Il progetto è prodotto da Robert Kulzer (conosciuto per “Resident Evil”), Alexandra Milchan (“Wolf of Wall Street”) e Scott Lambert (AMC’s The Terror). L’inizio delle riprese è previsto entro la fine di quest’anno.

Stanley Tucci: tra ruoli di contorno e da protagonista.

Considerato tra gli attori più prolifici ed eclettici della sua generazione, Stanley Tucci è stato protagonista di numerose pellicole di successo: da “Il diavolo veste Prada” a “Julie & Julia” accanto a Meryl Streep; si è fatto notare anche in ruoli di contorno nei franchising “The Hunger Games” e “Transformers”. L’abbiamo potuto ammirare ultimamente al cinema nei panni del Maestro Cadenza nella trasposizione live-action de “La Bella e la Bestia” e nella serie tv “Feud”, accanto a Susan Sarandon e Jessica Lange.

L’attore ha anche vestito i panni di scrittore e regista per la sua prossima opera cinematografica dal titolo “Final Portrait”, incentrata sulla vita del pittore svizzero Alberto Giacometti e interpretato da Armie Hammer e Geoffrey Rush.

Silvia D’Ambrosio

19/05/2017