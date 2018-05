Sonic the Hedgehog: nuovo film per James Marsden

James Marsden, noto per il suo ruolo nella serie “Westworld – Dove tutto è concesso”, sarà il protagonista del film ibrido di tipo live-action, prodotta dalla Paramount, “Sonic the Hedgehog”. Si tratta di un adattamento del storico videogioco, che con la sua uscita negli anni ’90, ha conquistato tutti.

Secondo quanto ha riportato Variety, nel 2017 lo studio cinematografico Paramount ha acquistato i diritti del famosissimo gioco anni ’90 per realizzarne un film diretto da Jeff Fowler.

A produrre la pellicola “Sonic the Hedgehog” è Neal H. Moritz, che ha recentemente firmato, per la prima volta, un accordo con la Paramount, per lavorarci con l’aiuto di Original Film, mentre il produttore esecutivo è il regista di “Deadpool” Tim Miller che sarà affiancato da Toby Ascher. I co-produttori, invece, sono Dmitri Johnson e Dan Jevons.

Sega ha lanciato il video gioco con protagonista Sonic nel 1991 e, fino ad oggi, ha venduto più di 360 milioni di copie, compresi i giochi preconfezionati e quelli digitali sper console, tablet e dispositivi mobili.

Il gioco ripercorre le vicende di un riccio chiamato Sonic che si avventura in una missione per sconfiggere Doctor Robotnik, uno scienziato che ha trasformato gli animali in robot e ha rubato magici Chaos Emeralds.

Il film “Sonic the Hedgehog” della Paramount sarà pronto per il 15 novembre 2019 e segna la prima volta in cui il personaggio di Sonic apparirà sul grande schermo.

Attualmente James Marsden è impegnato sul set della serie “Westworld – Dove tutto è concesso” della HBO, dove veste i panni di Teddy. La serie in questione si trova alla sua seconda stagione e dopo due anni dall’uscita continua a essere uno dei spettacoli più popolari della rete. Inoltre Marsden è attivo anche nel mondo cinematografico e il film “Shock and Awe” di Rob Reiner ne è la conferma.

Marina Kozak

31/05/2018