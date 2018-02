É arrivata la felicità 2: a Sanremo Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria

Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria sono stati gli ospiti speciali della terza puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. I due attori hanno presentato la seconda stagione della fiction Rai “E’ arrivata la felicità” in onda dal 20 Febbraio su Rai 1.

É arrivata la felicità 2: alla ricerca della serenità

“É arrivata la felicità” racconta le vicende di Angelica (Claudia Pandolfi), proprietaria di una libreria, e Orlando (Claudio Santamaria) un architetto che sta lavorando alla ristrutturazione della casa di Angelica e del suo futuro marito. Casualmente tra i due nasce un’intesa che pian piano si trasformerà in un grande amore. I due sono entrambi alla ricerca della felicità e della pace. Prima della fine della prima stagione, veniamo a conoscenza che il bambino che aspetta Angelica è di Orlando e non del suo ex compagno. L’ultimo episodio, si è concluso con un intenso bacio tra i due protagonisti. La seconda stagione sarà molto impetuosa per Angelica e Orlando che oltre a dover fare i conti con l’arrivo del nuovo bimbo, saranno messi a dura prova dalle sfide quotidiane. A gravare il tutto sarà la scoperta drammatica di una malattia. La famiglia dovrà lottare duramente per ritornare alla tanta desiderata felicità, riuscita a conquistare durante il primo capitolo della serie tv.

Il cast è stato riconfermato, infatti insieme ai due protagonisti ritroveremo Alessandro Roja (Pietro Mieli), Lunetta Savino (Giovanna Camilli), Massimo Wertmuller (Guido Mieli), Edwige Fenech (Anna Mieli) e Simona Tabasco (Nunzia Esposito). Ci sono anche delle new entry come Primo Reggiani, Lorenza Indovina e Pierangelo Menci.

I due attori hanno omaggiato un grande artista italiano, Francesco Nuti cantando una sua canzone: “Sarà per te” (colonna sonora della nuova serie tv). Nonostante le sole 12 puntate di “É arrivata la felicità 2”, a confronto con le 24 della precedente stagione, non mancheranno certamente sorprese e imprevisti.

Matteo Farinaccia

09/02/2018