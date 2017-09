Lo speciale di “Sense8” finalmente in produzione

La serie Tv Sci-Fi con i protagonisti che hanno letteralmente attraversato tutto il mondo, è stata cancellata da Netflix proprio questo Giugno per via dei costi elevati che lo show richiedeva e le basse visualizzazioni. Non è stato molto sorprendente che, una volta appresa la notizia, i fan di tutto il mondo hanno cercato di smuovere il network per poter chiudere la serie in modo dignitoso, così finalmente è stato deciso di produrre un finale di due ore per dare la fine che “Sense8” merita.

Sense8: ‘I am We

Gli spettatori che hanno veramente amato lo show televisivo hanno fatto di tutto perché la loro voce potesse valere qualcosa. Sono state lanciate campagne online e petizioni da firmare per poter salvare “Sense8”. Inizialmente Netflix era fermo sulle sue decisioni, ma alla fine ha ceduto e ha concesso che la serie TV avesse uno finale speciale di due ore.

La seconda stagione è stata rilasciata appena questo maggio sulla piattaforma di streaming legale e si è concluso con un enorme cliffhanger così da poter concedere al team creativo di poter dare allo show una sorta di conclusione.

Adesso sono passati quattro mesi e finalmente la produzione ha avuto il via. La notizia arriva proprio da un membro del cast, Miguel Angel Silvestre (aka Lito Rodriguez, membro della cerchia di sensate principale), che ha pubblicato su Instagram una foto della sceneggiatura su cui sono scritte le location principali dove sarà girato lo speciale, tra cui anche una in Italia: Berlino; Bruxelles; Parigi; Napoli.

Sense8: dove eravamo rimasti

In base alla foto pubblicata da Silvestre, sembra che la puntata conclusiva è stata scritta da Lana Wachowski, l’autore di “Cloud Atlas” David Mitchell e lo scrittore Aleksandar Hemon, tutti coloro che hanno lavorato anche alla completa seconda stagione.

I dettagli sullo speciale rimangono ignoti, ma sicuramente rivedremo i sensate dove li abbiamo lasciati nel finale della season 2. Wolfgang (Max Riemelt) è stato catturato e iniziato a torturare da Whispers, torture che si ripercuotono su tutta la sua cerchia. Gli altri membri sono accorsi subito in suo aiuto e alla fine sono riusciti a catturare Whispers e Jonas. Questo non è un brutto punto da dove si può allacciare lo speciale di “Sense8”; come si sono svolte le vicende sembra ci sia lo spazio giusto per una battaglia finale tra l’organizzazione segreta BPO e i sensate. La cancellazione dello show è stato un duro colpo per molti fan, ma alla fine gli è stata concessa l’opportunità di dargli un degno finale.

Alessio Camperlingo

27/09/2017