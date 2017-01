Pubblicato il trailer ufficiale di “Santa Clarita Diet”, la serie presto in onda su Netflix con protagonista l’attrice Drew Barrymore.

Santa Clarita Diet: il trailer della nuova serie zombie di Netflix

La nuova commedia horror “Santa Clarita Diet”, in onda su Netflix dal 3 febbraio 2017, vede come tema principale gli zombie, quelli belli, che ormai hanno preso il posto dei vampiri, invadendo ogni tipo di schermo e insinuandosi in ogni trama. In effetti, questa serie vedrebbe come protagonista una normale famiglia, composta dai coniugi Joel e Sheila Hammond e due figli, che vivono la loro tranquilla e solare vita a Santa Clarita, in California. Il problema sorge quando Sheila, interpretata da Drew Barrymore continua a vivere senza battito cardiaco, sviluppando una passione alimentare per la dieta a base di carne umana. La famiglia, che definisce la donna semplicemente una non-morta, perché il termine ‘zombie’, secondo loro, è ‘intrinsecamente negativo’, non riesce a tenere a bada la sua fame, che li costringe ad uccidere le persone che lo meritano per sfamarla.

Di seguito, troverete il trailer ufficiale in HD della serie, rilasciato nella giornata di oggi:

Santa Clarita Diet: il cast della serie creata da Victor Fresco

“Santa Clarita Diet” è stata creata da Victor Fresco, già noto al pubblico per la serie demenziale “My names is Earl”, e vede come sue punte di diamante Drew Barrymore e Timothy Olyphant. La Berrymore, nonostante la sua fiorente carriera cinematografica, non conta molte apparizioni in serie tv come protagonista, a parte la comparsa in sei episodi nella serie “2000 Malibu Road “. Qui invece la vedremo nei panni del personaggio principale, finalmente in primo piano nel piccolo schermo.

Timothy Olyphant ha invece già collaborato con Victor Fresco per “My name is Earl” ed èstato già protagonista maschile di varie serie TV, tra cui “Justified” e “Deadwood”. Ad ampliare il cast i figli della coppia, interpretati da Liv Hewson e Skyler Gisondo, e il vicino di casa degli Hammond, che ha il volto di Ricardo Antonio Chavira, meglio conosciuto per il ruolo di Carlos Solis in “Desperate Housewives”.

Erika Micheli

17/01/2017