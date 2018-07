Sacha Baron Cohen: news sul nuovo progetto “Trump”

Sacha Baron Cohen, il 4 luglio 2018, ha pubblicato un video nel quale sembra anticipare un nuovo progetto con protagonista il Presidente Donald Trump.

Trump University protagonista di un futuro film con Sacha Baron Cohen?

L’attore comico Sacha Baron Cohen, il 4 luglio 2018 ha postato un video su Twitter, in cui anticipa un progetto che ha a che fare con il Presidente degli USA Donald Trump e la sua iniziativa educativa Trump University.

Sacha Baron Cohen e Donald Trump, come già noto, hanno dei trascorsi insieme. Nel 2003 infatti, nel corso di un episodio della serie satirica “Da Ali G Show”, l’attore Sacha Baron Cohen e il Presidente attuale degli Stati Uniti hanno fatto una chiacchierata insieme. Durante la sua conversazione con Donald Trump, Sacha Baron Cohen ha tentato di vendere all’allora futuro Presidente un ridicolo prodotto chiamato “i guanti da gelato“. Donald Trump ha compreso subito che l’attore si stava prendendo gioco di lui e ha immediatamente interrotto l’intervista.

Cosa ha in serbo esattamente Sacha Baron Cohen per il Presidente? Cosa sta cercando di annunciare l’attore nel video postato su Twitter?

L’artista Sacha Baron Cohen pare pronto ad iniziare un altro round con Donald Trump.

“È tornato”, promette il trailer, “come non l’avete mai visto prima”. Le parole sono intervallate da un messaggio di “Buon 4 di luglio -Indipendence Day-” di Donald Trump e da vecchi filmati pre-presidenziali nella quale rimprovera il comico Ali G e lo esorta con un “vai a scuola“, per imparare a essere buffo e divertente. Dopo il filmato del Presidente che attacca Sacha Baron Cohen, il video termina con un’inquadratura sulla bandiera americana, con il testo “Sacha si laurea presto”, seguito dal logo dell’iniziativa Trump University.

Di seguito il video postato sulla pagina Twitter dell’attore.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Focus sulla Trump University

La Trump University, conosciuta anche col nome di Trump Wealth Institute e Trump Entrepreneur Initiative, era un’azienda di formazione for-profit degli anni 2005-2010, che offriva dei corsi di preparazione per immobiliaristi. Dopo numerose cause – alcuni accusarono il programma di essere una truffa a danno degli studenti – la Trump University è stata chiusa. Questo episodio ha costretto Donald Trump a patteggiare per 25 milioni di dollari, prima di essere eletto presidente nel 2016.

Dal video postato da Sacha Baron Cohen, sembra che l’attore voglia far risuscitare la Trump University. Notizia non confermata, in quanto il post non rivela alcun indizio reale sull’ esatta natura dell’apparente progetto.

Il nuovo lavoro infatti, potrebbe includere altri obiettivi differenti, in quanto è stato anche riferito da Sacha Baron Cohen di aver girato un’ acrobazia con O. J. Simpson nella sua camera d’albergo di Las Vegas, già nel mese di febbraio.

Attualmente queste sono le uniche notizie trapelate, Sacha Baron Cohen non ha aggiunto nessun commento e non è stato nemmeno possibile intervistare il suo manager.

Laura Carucci

05/07/2018