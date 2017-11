Russell Crowe e Nicholas Hoult nel western “True History of the Kelly Gang”

Russell Crowe e Nicholas Hoult saranno i protagonisti di “True History of the Kelly Gang”, western diretto dal regista Justin Kurzel (“Assassin’s Creed”, “Macbeth”).

True History of the Kelly Gang: Russell Crowe e Nicholas Hoult protagonisti

Previsto per il prossimo marzo l’inizio delle riprese per “True History of the Kelly Gang“, in Australia. Nel film anche George MacKay (“Capitan Fantastic”) e Essie Davis (“The Babadook”). Il western si basa sull’omonimo libro di Peter Carey. La storia è quella di Ned Kelly (interpretato da MacKay), uno dei più grandi delinquenti del mondo, morto all’età di 25 anni nel 1880 in una sparatoria con la polizia australiana. A completare il cast Sean Keenan, Harry Greenwood, Thomasin McKenzie e Earl Cave.

A produrre il film saranno Liz Watts (Porchlight Films), Hal Vogel (Daybreak Pictures) e Brad Feinstein (Romulus Entertainment). Peter Carey e David Aukin di Daybreak, Vincent Sheehan di Porchlight e Joseph F. Ingrassia di Romulus Entertainment saranno invece produttori esecutivi.

Justin Kurzel confermato alla regia, dirigerà su sceneggiatura di Shaun Grant. A riguardo il regista ha dichiarato: “Il libro di Peter Carey “True History of the Kelly Gang” è sempre stato considerato come il vero spirito di Ned Kelly. Poco sentimentale, brutale, crudo e viscerale. La sua vicenda è una delle più grandi odissee della storia, e mi sento entusiasta di portarlo sullo schermo. Questo è un cast davvero unico e moderno, e sono molto orgoglioso di lavorare con dei talenti, giovani e celebri attori “.

Il film è finanziato da “Romulus Entertainment” e ha ricevuto importanti investimenti per la produzione da ‘Screen Australia’, in collaborazione con Film Victoria e Film4.

Gianluca Panico

07/11/2017