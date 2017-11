Roland Emmerich produrrà il film Il flauto magico

Roland Emmerich entra a far parte dei produttori del film “Il flauto magico” basato sull’opera di Wolfgang Amadeus Mozart.

Roland Emmerich: un nuovo progetto

Il regista e sceneggiatore tedesco Roland Emmerich, autore di film del genere catastrofico come “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo”, “2012” e i due film della saga di “Independence Day”, sarebbe entrato secondo Variety come produttore nel film “Il flauto magico”.

“Il flauto magico” è la trasposizione cinematografica dell’opera scritto dal genio austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. L’opera originale è divisa in due atti ed è caratterizzato da parti cantate e parti recitate. Si svolge nell’antico Egitto e si sviluppa lungo un graduale passaggio dalle tenebre verso la luce della sapienza solare.

Il film “Il flauto magico” vedrà invece Tim Walker un giovane studente che da Londra si trasferisce in un paesino delle alpi austriache per frequentare una prestigiosa scuola. Qui scoprirà un passaggio segreto che gli permetterà di entrare nel mondo della famosa opera di Mozart.

Roland Emmerich: la Flimmer

Roland Emmerich parteciperà alla produzione del film “Il flauto magico” con la sua casa di produzione berlinese, la Flimmer.

Del progetto ha dichiarato il regista tedesco che è molto elettrizzato all’idea di produrre questo film, caratterizzato da un approccio contemporaneo unito al mondo fantastico dell’opera fatta di streghe e stregoni.

La Flimmer, è entrata nel settore dei film nel 2012, ha iniziato con i trailer su internet prima di entrare nel mondo del cinema e poi come società di produzione. È stata venduta lo scorso anno alla compagnia francese, Webedia.

Nicolas John che supervisiona l’attivita di produzione negli Stati Uniti da parte di Webedia ha dichiarato che “Il flauto magico” è un progetto molto ambizioso con un grande team al lavoro.

Oltre a Roland Emmerich il team creativo per il film comprende anche il regista e sceneggiatore Florian Sigl e il produttore Christopher Zwickler. Al lavoro sulla sceneggiatura ci sarà Andrew Lowery.

L’uscita prevista nei cinema del film “Il flauto magico” dovrebbe essere per il natale del 2018.

Tomas Barile

23/11/2017