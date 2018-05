Regia: Baltasar Kormákur

Cast: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Siale Tunoka, Grace Palmer

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 29 Agosto 2018

"Resta con me" è una pellicola drammatica di Baltasar Kormákur, interpretato da Shailene Woodley che ha ottenuto il successo grazie a "Colpa delle stelle" e da Sam Claflin, conosciuto soprattutto per "Io prima di te".

Resta con me: l'amore contro un uragano

Ambientato nel 1983, "Resta con me" si ispira alla vera storia di una coppia che, durante un viaggio a Tahiti in barca a vela, si trovò a lottare per sopravvivere contro un uragano.

I protagonisti della storia sono Tami Oldham e il suo partner Richard Sharp, due esperti navigatori. Durante la loro avventura nell'Oceano Pacifico si imbattono in un uragano, uno dei più grandi mai visti.

I due sono molto innamorati l'uno dell'altra e di fronte alle avversità e al grande pericolo la ragazza dimostrerà di essere molto più coraggiosa del compagno.

Passata la tempesta, Tami si sveglia, dopo aver battuto gravemente la testa, a 1550 miglia lontana dalla costa, sull'imbarcazione, che è quasi del tutto distrutta e scopre che Richard è ferito: così ha inizio il suo vero viaggio, fatto di coraggio e determinazione, quello verso la salvezza dell'amato e la sopravvivenza.

Il regista Baltasar Kormákur si è già dedicato a storie estreme di fuga dalla morte, e di avversità naturali con "Everest" (2015), che mette in scena la disastrosa accaduta nel 1996, tratta dal saggio di Jon Krakauer "Aria sottile".

Buona parte delle riprese si sono svolte alle isole Fiji, e per il ruolo di Sam Claflin era stato scelto, inizialemente Miles Teller che, a causa di altri impergni, ha dovuto rinunciare.

L'attrice Shailene Woodley ha conquistato la fama mondiale grazie alla trilogia tratta dai romanzi di Veronica Roth "Divergent", "Insurgent" e "Allegiant". Inoltre ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards per il suo personaggio nella miniserie televisiva "Big Little Lies - Piccole grandi bugie", in cui recita al fianco di Nicole Kidman e Reese Witherspoon.