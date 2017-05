Pryanka Chopra nel cast di “A Kid Like Jake” e di “Isn’t It Romantic”

Non uno, ma ben due ruoli da protagonista per Pryanka Chopra, l’attrice della serie tv “Quantico” sta racimolando sempre di più interpretazioni per il grande schermo: “A kid like Jake” e “Isn’t It Romantic” saranno i suoi prossimi film.

Pryanka Chopra: una commedia con Rebel Wilson e un dramma con Claire Danes

Dalla televisione al grande schermo il passo è breve per molti attori. Ne sa qualcosa l’attrice indiana Pryanka Chopra che, dopo “Baywatch”, si appresta a tornare sul grande schermo con ben due film: “A Kid Like Jake”, un dramma con Claire Danes, Jim Parson (qui investe anche di produttore) e Octavia Spencer; e la commedia “Isn’t it Romantic”, con Rebel Wilson, Adam Devine e Liam Hemsworth.

“A Kid Like Jake” è incentrato su una coppia di genitori che tenta di iscrivere il loro figlio Jake, di 4 anni e amante dei vestiti da bambina, a una scuola privata di New York. Judy, il direttore della precedente scuola, li incoraggia a sostenere la “diversità di genere” del bambino, per aiutarlo a distinguersi e per ottenere una borsa di studio.

Le riprese del film inizieranno a Giugno con la regia di Silas Howard.

Giusto in tempo per la Chopra di iniziare la produzione di “Isn’t it Romantic”, le cui riprese partono proprio a Luglio. La commedia è incentrata su una giovane donna cinica (Rebel Wilson) alla ricerca dell’amore che ben presto si renderà conto di come la sua vita sia diventata una commedia romantica. Il film sarà diretto da Todd Strauss-Schulson.

Pryanka Chopra: da Bollywood a Hollywood.

Pryanka Chopra è un’attrice indiana che si è fatta notare in molte produzioni di Bollywood. Bellissima e talentuosa, la Chopra non è passata di certo inosservata e Hollywood non se l’è fatta scappare.

Non sorprende che l’attrice abbia un’agenda fitta di impegni ma, nonostante ciò, tornerà l’autunno prossimo nei panni dell’agente FBI Alex Parrish in Quantico, ruolo che l’ha resa celebre.

Silvia D’Ambrosio

31/05/2017