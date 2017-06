Patty Jenkins alla regia di “I Am Superman”?

La regista di “Wonder Woman” ha ammesso che le piacerebbe dirigere “I Am Supeman”. Patty Jenkins dichiara che vorrebbe nel cast Ryan Gosling.

Patty Jenkins e la voglia di storie straordinarie

Ha solo due pellicole all’attivo come regista cinematografica, eppure Patty Jenkins sembra in questo momento della sua carriera desiderosa di continuare a mettersi dietro la macchina da presa, soprattutto se si tratta di storie straordinarie che siano esse di fantasia o ispirate a fatti realmente accaduti.

Dopo aver curato la sceneggiatura e la regia di “Monster”, film drammatico del 2003, realizzato a partire da una storia vera, interpretato da Charlize Theron, e il recente “Wonder Woman”, blockbuster attualmente nelle sale cinematografiche, Patty JenKins, secondo quanto riportato da The Playlist, sarebbe interessata a dirigere “I Am Superman”, un nuovo progetto per il quale vedrebbe bene come protagonista Ryan Gosling, al momento nel suo periodo d’oro grazie a pellicole come “La La Land”, “Song to Song” e nell’attesissimo sequel “Blade Runner 2049”, diretto da Denis Villeneuve e nelle sale italiane dal 5 ottobre.

“I Am Superman” non prevede supereroi

A differenza di quello che si crede, il film “I Am Superman” non ha niente a che fare con le trasposizioni cinematografiche che hanno come protagonisti i supereroi in calzamaglia.

Infatti l’unica cosa che si conosce di questa pellicola è una breve storyline che lascia molto all’immaginazione. Il film dovrebbe trattare di un abile combattente che affronterà un viaggio che gli servirà a cambiare il suo destino.

Una trama che potrebbe essere intrigante e, visto il successo che sta acquisendo la Jenkins, potrebbe sicuramente uscire un ottimo prodotto cinematografico.

Per molti la notizia può confondere, in quanto il titolo del film lascia sperare che sia un film con protagonista Superman, tanto più perchè al momento il nome di Patty Jenkins è associato a un prodotto che ha per protagonista una supereroina.

Staremo a vedere come evolveranno gli eventi e soprattutto se Ryan Gosling si mostrerà interessato al lavoro in questione.

Alessio Camperlingo

01/06/2017