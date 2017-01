Paolo Sorrentino: ecco il nuovo corto per Campari

La nuova campagna pubblicitaria “Campari Red Diaries” vede Paolo Sorrentino alla regia di un corto.

“Sono orgoglioso di partecipare a questo progetto Campari per due motivi: innanzitutto per gli artisti incredibili che hanno avuto il privilegio di collaborare con il marchio in passato: ora il mio nome è pronunciato insieme a quello di Depero, Fellini e altri, forse immeritatamente. Poi perché questo progetto, almeno per come l’ha inteso Campari, è insolito, e io amo i progetti pionieristici.”, queste le parole con cui Paolo Sorrentino, regista italiano ormai di fama internazionale, ha rilasciato il corto “Killer in Red”, intrigante réclame realizzata per il famoso marchio Campari all’interno del progetto “Campari Red Diaries”, il cui leitmotiv è svelare le storie dietro i più famosi cocktails realizzati col suddetto superalcolico.

Protagonista dello short movie è l’attore hollywoodiano vincitore del Golden Globe Clive Owen, che si è detto entusiasta del proggetto: “Non potevo dire di no al progetto: mi è subito piaciuto il fatto che fosse un cortometraggio con una vera storia e non uno spot pubblicitario, e mi ha attirato molto il fatto che a girarlo fosse Paolo Sorrentino. Penso che Sorrentino, con la sua immaginazione visionaria, sia uno dei migliori registi in circolazione”.

La trama del corto vede Floyd (interpretato da Owen), celebre bartender di un esclusivo locale nei primi anni Ottanta, mentre immagina la storia che sta dietro alla creazione del cocktail Killer in Red. Il film si sviluppa su due piani temporali è siamo certi piacerà molto ai film dello stile sorrentiniano.

Paolo Sorrentino: il trailer del corto “Killer in Red”