Disponibile online il trailer del film “Panic Attack“, la commedia satirica a cura di Pawel Maslona.

La commedia satirica “Panic Attack” candidata al Karlovy Vary Film Festival

Il settimanale di intrattenimento inglese Variety ha pubblicato in anteprima il trailer ufficiale della commedia “Panic Attack”, del regista polacco Pawel Maslona. Il lungometraggio è in corsa per riconoscimento internazionale presso il Karlovy Vary Film Festival, la prestigiosa rassegna cinematografica che si terrà nell’omonima cittadina della Repubblica Ceca come ogni anno dal 29 giugno al 7 luglio.

La satirica commedia affronta il tema, come si può evince dal titolo stesso”Panic Attack”, della crisi di panico di sei personaggi, protagonisti del lungometraggio. I soggetti descritti da Pawel Maslona nella sua opera, sono il veicolo con il quale il regista tenta di raccontare in modo realistico le contraddizioni, le ansie che ognuno di noi vive nel proprio quotidiano. Tra le storie più interessanti descritte nel film c’è la vicenda della sposa incinta, ossessionata dall’idea del matrimonio e una nascita perfetti. Un altro personaggio importante è quello, interpretato nel film dall’attrice polacca Magdalena Popławska, una scrittrice di successo sulla soglia dei 40 anni, in crisi d’identità. Nella trama, vengono raccontate anche le vicende di un gamer che gioca con la persona sbagliata; la storia di una coppia sposata seduta su un aereo accanto a un ragazzo fastidioso.

“Panik Attack” affronta anche tematiche sociali molto importanti, come l’abuso nell’utilizzo dei giovani di sostanze stupefacenti, descritte nella commedia dalla storia di un gruppo di pre-adolescenti che sperimentano l’erba, e un altro tema molto attuale quello della pedopornografia attraverso la drammatica vicenda di una ragazza che recita in un video porno live.

Panic Attack è prodotto da Jan Kwiecinski attraverso la compagnia di Varsavia Akson Studio. Le vendite internazionali sono gestite da New Europe Film Sales.

Il trailer ufficiale di “Panic Attack” in lingua originale

Chiara Broglietti

28/06/2018