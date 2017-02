Oscar 2017: la lista completa dei vincitori

Scopri con noi i vincitori di questa edizione degli Academy Awards

Oscar 2017: ecco tutti i vincitori del più importante premio cinematografico

Questa notte si tiene l’89a edizione degli Oscar, la più antica e celebre cerimonia cinematografica al mondo.

Il tutto è iniziato con una performance di Justin Timberlake che, con un mash-up tra la sua “Can’t Stop The Feeling!” e “Lovely Day” (Bill Withers), ha riscaldato la folla per poi dare il benvenuto al conduttore della serata, Jimmy Kimmel.

E proprio Kimmel, con il consueto monologo d’apertura zeppo di sarcasmo, ha citato i film nominati per le categorie più importanti; non sono mancate, ovviamente, le battutine contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (ironizzando sulla “mediocre e sopravvalutata” Meryl Streep ha addirittura dato vita ad una standing ovation)… non che ci aspettassimo che le cose andassero diversamente.

Ma non perdiamoci in chiacchiere; ecco la lista completa dei vincitori:

MIGLIOR FILM

Arrival, prodotto da Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder e David Linde

Barriere (Fences), prodotto da Scott Rudin, Denzel Washington e Todd Black

La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge), prodotto da Bill Mechanic e David Permut

Hell or High Water, prodotto da Carla Hacken e Julie Yorn

Il diritto di contare (Hidden Figures), prodotto da Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams e Theodore Melfi

La La Land, prodotto da Fred Berger, Jordan Horowitz e Marc Platt

Lion – La strada verso casa (Lion) , prodotto da Emile Sherman, Iain Canning e Angie Fielder

Manchester by the Sea, prodotto da Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck e Kevin J. Walsh

Moonlight, prodotto da Adele Romanski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner

MIGLIOR REGIA

Damien Chazelle – La La Land

Barry Jenkins – Moonlight

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – Arrival

Mel Gibson – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Garfield – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Barriere (Fences)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence (Florence Foster Jenkins)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali – Moonlight

Jeff Bridges – Hell or High Water

Lucas Hedges – Manchester by the Sea

Dev Patel – Lion – La strada verso casa (Lion)

Michael Shannon – Animali notturni (Nocturnal Animals)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis – Barriere (Fences)

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion – La strada verso casa (Lion)

Octavia Spencer – Il diritto di contare (Hidden Figures)

Michelle Williams – Manchester by the Sea

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Taylor Sheridan – Hell or High Water

Efthymis Filippou e Yorgos Lanthimos – The Lobster

Mike Mills – 20th Century Women

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Barry Jenkins e Tarell McCraney – Moonlight

Eric Heisserer – Arrival

Luke Davies – Lion – La strada verso casa (Lion)

August Wilson – Barriere (Fences)

Allison Schroeder e Theodore Melfi – Il diritto di contare (Hidden Figures)

MIGLIOR FILM STRANIERO

Land of Mine – Sotto la sabbia (Under sandet), regia di Martin Zandvliet (Danimarca)

En man som heter Ove, regia di Hannes Holm (Svezia)

Il cliente (Forushandeh), regia di Asghar Farhadi (Iran)

Tanna, regia di Martin Butler e Bentley Dean (Australia)

Vi presento Toni Erdmann (Toni Erdmann), regia di Maren Ade (Germania)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Zootropolis (Zootopia), regia di Rich Moore e Byron Howard

Oceania (Moana), regia di John Musker e Ron Clements

Kubo e la spada magica (Kubo and the Two Strings), regia di Travis Knight

La tartaruga rossa (La Tortue Rouge), regia di Michaël Dudok de Wit

La mia vita da Zucchina (Ma vie de Courgette), regia di Claude Barras

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Linus Sandgren – La La Land

Bradford Young – Arrival

Greig Fraser – Lion – La strada verso casa (Lion)

James Laxton – Moonlight

Rodrigo Prieto – Silence

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Patrice Vermette e Paul Hotte – Arrival

Stuart Craig e Anna Pinnock – Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Jess Gonchor e Nancy Haigh – Ave, Cesare! (Hail, Ceasar!)

Sandy Reynolds-Wasco e David Wasco – La La Land

Guy Hendrix Dyas e Gene Serdena – Passengers

MIGLIOR MONTAGGIO

Tom Cross – La La Land

Joi McMillon e Nat Sanders – Moonlight

John Gilbert – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Joe Walker – Arrival

Jake Roberts – Hell or High Water

MIGLIOR COLONNA SONORA

Mica Levi – Jackie

Justin Hurwitz – La La Land

Dustin O’Halloran e Hauschka – Lion – La strada verso casa (Lion)

Nicholas Britell – Moonlight

Thomas Newman – Passengers

MIGLIOR CANZONE

Audition (The Fools Who Dream) (Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul) – La La Land

Can’t Stop the Feeling! (Justin Timberlake, Max Martin e Karl Johan Schuster) – Trolls

City of Stars (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul) – La La Land

The Empty Chair (J. Ralph e Sting) – Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go (Lin-Manuel Miranda) – Oceania (Moana)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Deepwater – Inferno sull’oceano (Deepwater Horizon)

Doctor Strange

Il libro della giungla (The Jungle Book)

Kubo e la spada magica (Kubo and the Two Strings)

Rogue One: A Star Wars Story

MIGLIOR SONORO

Andy Nelson, Ai-Ling Lee e Steve A. Morrow – La La Land

David Parker, Christopher Scarabosio e Stuart Wilson – Rogue One: A Star Wars Story

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Bernard Gariépy Strobl e Claude La Haye – Arrival

Greg P. Russell ,¹ Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth – 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Sylvain Bellemare – Arrival

Wylie Stateman, Renée Tondelli – Deepwater – Inferno sull’oceano (Deepwater Horizon)

Robert Mackenzie, Andy Wright – La battaglia di Hacksaw Ridge (Hacksaw Ridge)

Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan – La La Land

Alan Robert Murray, Bub Asman – Sully

MIGLIORI COSTUMI

Joanna Johnston – Allied – Un’ombra nascosta (Allied)

Colleen Atwood – Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Consolata Boyle – Florence (Florence Foster Jenkins)

Madeline Funtaine – Jackie

Mary Zophers – La La Land

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson – Suicide Squad

Eva Von Bahr e Love Larson – En man som heter Ove

Joel Harlow e Richard Alonzo – Star Trek Beyond

MIGLIOR DOCUMENTARIO

XIII emendamento (13th), regia di Ava DuVernay

Fuocoammare, regia di Gianfranco Rosi

I Am Not Your Negro, regia di Raoul Peck

Life, Animated, regia di Roger Ross Williams

O.J.: Made in America, regia di Ezra Edelman

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

4.1 Miles, regia di Daphne Matziaraki

Extremis, regia di Dan Krauss

Joe’s Violin, regia di Kahane Cooperman

Watani: My Homeland, regia di Marcel Mettelsiefen

The White Helmets, regia di Orlando von Einsiedel

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Ennemis intérieurs, regia di Sélim Azzazi

La Femme et la TGV, regia di Timo von Gunten

Silent Nights, regia di Aske Bang

Sing, regia di Kristóf Deák

Timecode, regia di Juanjo Giménez Peña

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Blind Vaysha, regia di Theodore Ushev

Borrowed Time, regia di Andrew Coats e Lou Hamou-Lhadj

Pear and Cider Cigarettes, regia di Robert Valley

Pearl, regia di Patrick Osborne

Piper, regia di Alan Barillaro

OSCAR ONORARIO

Jackie Chan

Anne V. Coates

Lynn Stalmaster

Frederick Wiseman

¹La nomination di Russell è stata revocata, in quanto avrebbe telefonato ai giurati dell’Academy per promuovere il proprio lavoro e a votare per il suo film, violando palesemente il regolamento dell’organizzazione.

Il film rimarrà comunque in gara con i restanti candidati, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth.

Sonia Buongiorno, Giovanni Picano

27/02/2017