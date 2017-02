Oscar 2017: La lista dei presenters si allunga

L’Academy annuncia la seconda tranche di star che consegneranno i premi nel corso della serata.

Oscar 2017: anche Halle Berry, Scarlett Johansson e Jamie Dornan tra i presenters

Michael De Luca e Jennifer Todd, produttori dell’evento più importante nel campo cinematografico, hanno aggiunto diversi nomi alla lista dei presentatori dei prossimi Oscar, che andranno in onda il 26 febbraio 2017.

“Questi attori sono la ragione per la quale andiamo al cinema,” hanno affermato “dai blockbuster ai film indipendenti, questi artisti donano ogni volta delle performance degne di nota e noi siamo emozionatissimi all’idea di dar loro il benvenuto sul palco dell’89a edizione.”

Tra i presenters precedentemente annunciati troviamo John Cho e Leslie Mann per l’Oscar alla tecnica e, come da consuetudine, saranno i vincitori dello scorso anno a consegnare i premi delle categorie più prestigiose: Alicia Vikander (“The Danish Girl“) per la categoria “Miglior attore non protagonista”, Mark Rylance affiderà il premio alla migliore attrice non protagonista, Leonardo DiCaprio alla miglior attrice ed, infine, Brie Larson presenterà la categoria “Miglior attore”.

Fra i presentatori appena annunciati, invece, ci saranno Halle Berry, vincitrice di un Oscar come migliore attrice per “Monster’s Ball – L’ombra della vita“, Jamie Dornan e Dakota Johnson (“Cinquanta Sfumature di Grigio” ed il sequel, “Cinquanta Sfumature di Nero“), la beniamina di Woody Allen Scarlett Johansson (“Match Point“, “Her“, “Lucy“), Hailee Steinfeld (“Il Grinta“), Samuel L. Jackson, Shirley MacLaine (premio Oscar come miglior attrice in “Voglia di tenerezza” nel 1984), Gael García Bernal (“Babel” e “I diari della motocicletta“); Samuel L. Jackson (nominato per “Pulp Fiction” nel 1994), Kate McKinnon (membro del cast del “Saturday Night Live” dal 2012) e Chris Evans, noto al pubblico come Captain America nell’universo della Marvel.

Il comico e conduttore Jimmy Kimmel presenterà per la prima volta la cerimonia che verrà trasmessa in diretta il 26 Febbraio sul canale ABC.

Sonia Buongiorno

07/02/2017