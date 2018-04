"Only the brave" è basato sulla storia vera dei Granite Mountain Hotshots, un gruppo di pompieri che tentarono di spegnere il violento incendio del 2013 che stava devastando l'Arizona.

Sorpresi dalle fiamme che cercavano di domare, e che stavano minacciando cinquanta abitazioni, persero la vita diciannove vigili del fuoco persero la vita. Il film racconta il gesto eroico di quegli uomini che fronteggiarono il pericolo per salvare decine di vita umane.

Only the brave: il gesto eroico dei Granite Mountain Hotshots

"Only the brave" è stato diretto da Joseph Kosinski ("Tron: Legacy", "Oblivion") e scritto a quattro mani da Ken Nolan ("Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto") e Eric Warren Singer ("American Hustle - L'apparenza inganna", "Red Sparrow").

Il film è stato prodotto dalla Black Label Media insieme alla Conde Nast Entertainment e Di Bonaventura Pictures e tra i produttori figurano Lorenzo di Bonaventura, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill, Michael Menchel, Dawn Ostroff, Molly Smith e Jeremy Steckler.

La fotografia è stata curata da Claudio Miranda ("Seven", "Fight Club", "Il curioso caso di Benjamin Button", "La vita di Pi"), collaborando così con Kosinski per la terza volta. Il montaggio e la scenografia sono stati affidati rispettivamente a Billy Fox e Meg Everist. Joseph Trapanese ha composto le musiche del film.

Per i costumi è stata scelta Louise Mingenbach, nota per aver collaborato in saghe come quella degli "X-Men" e de "Una notte da leoni". Inoltre il team del trucco è composto da: John Caglione Jr, Daniel Casillas, Pepper J. Gallegos, Patricia Greer, Lori McCoy-Bell, Deidre Parness, Reyna Robinson, Corey Welk.