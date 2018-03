Robert Downey Jr. annuncia il cast vocale di “Voyage of Doctor Dolittle”

Robert Downey Jr. conferma le voci sulla presenza di Kumail Nanjiani, Octavia Spencer e John Cena tra le star del nuovo film di Stephen Gaghan.

Robert Downey Jr.: ecco il cast vocale che lo affiancherà in “Voyage of Doctor Dolittle”

Un gran numero di stelle si uniranno a Robert Downey Jr. nel suo prossimo viaggio. Downey ha presentato martedì il cast vocale per “Voyage of Doctor Dolittle”, aggiungendo alcuni nomi nuovi per i ruoli della pellicola, su un eccentrico dottore che ha la strana capacità di parlare con gli animali. Le stelle annunciate di recente includono Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, John Cena, Rami Malek, Craig Robinson, Marion Cotillard, Frances de la Tour e Carmen Ejogo. In precedenza è stata dichiarata la collaborazione di Selena Gomez, Tom Holland, Emma Thompson e Ralph Fiennes.

La storia del film “Voyage of Doctor Dolittle”

Michael Sheen e Antonio Banderas reciteranno in ruoli live-action insieme a Downey, che interpreta il ruolo del dottore. Il film prodotto dalla Universal è scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista Stephen Gaghan, che ha lavorato a una precedente bozza scritta da Tom Shepherd.

La storia è basata sui libri per bambini degli anni ’20 di Hugh Lofting, che nel 1967 era stato adattato sul il grande schermo con Rex Harrison nel ruolo del protagonista, e da Eddie Murphy che prende il suo posto nella trasposizione del 1998 e nel sequel del 2001.

Joe Roth e Jeff Kirschenbaum stanno producendo attraverso i loro Roth/Kirschenbaum Films, insieme a Susan Downey nel Team Downey. L’arrivo nelle sale americane di “Voyage of Doctor Dolittle” è previsto per il 12 aprile 2019 – tre settimane prima che Downey porti di nuovo Tony Stark sul grande schermo per “Gli Avengers 4” dei Marvel Studios.

Robert Downey Jr. è impegnato nel ruolo di Tony Stark alias Iron Man fin dal 2008, quando impersonò questo personaggio per la prima volta sul grande schermo, raggiungendo la fama mondiale.

Mariateresa Vurro

28/03/2018