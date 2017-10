Nicole Kidman protagonista in “Destroyer”, crime thriller di Karyn Kusama

Fresca di un Emmy, vinto per la sua interpretazione in “Big Little Lies” della Hbo, Nicole Kidman, resta fedele al nuovo corso della sua carriera, sempre più intenzionata a dividersi in progetti interessanti e sperimentali.

Nicole Kidman: donna detective in “Destroyer”

Sarà Nicole Kidman, già premio Oscar per la sua interpretazione in “The Hours” ed ora nei cinema con “L’inganno”, la protagonista del nuovo film della regista Karyn Kusama, “Destroyer”: un crime thriller psicologico ambientato nella città metropolitana di Los Angeles.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Phil Hay e Matt Manfredi, che per la regista hanno già sceneggiato “The Invitation”, thriller indipendente che a suo tempo ottenne un considerevole successo di critica. Il produttore del progetto sarà Fred Berger, reduce dal successo di “La La Land”, per cui è stato recentemente nominato all’Oscar.

“Destroyer” racconta i dilemmi esistenziali e morali di Erin Bell, interpretata da Nicole Kidman, che, quando era una giovane detective, aveva svolto una missione sotto copertura dentro una gang simile ad una setta, costruita come un culto, nel deserto della California, con risultati purtroppo disastrosi. Quando, molti anni dopo, il leader di quel gruppo criminale riappare, la poliziotta deve fare i conti lasciati in sospeso nel proprio passato e ritrovare i membri della setta per riuscire a catturare l’uomo.

Il resto del cast di “Destroyer” è al momento in fase di costruzione e non si sa ancora quando inizieranno le riprese del film.

Nicole Kidman nel frattempo si gode il suo periodo d’oro, dopo la vittoria di un Emmy per la serie “Big Little Lies”, interpretata e prodotta insieme a Reese Witherspoon, ora è al cinema ne “L’inganno”, con Colin Farrell e Kristen Dunst, per la regia di Sofia Coppola. A novembre la vedremo invece nel nuovo film, già presentato a Cannes, di Yorgos Lanthimos, “The Killing of a Sacred Deer”, di nuovo a fianco di Colin Farrell.

Gianluca Panico

05/10/2017