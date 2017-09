Netflix: “The Babysitter” in uscita a ottobre

La piattaforma di streaming più amata in tutto il mondo ha finalmente programmato la data d’uscita del suo nuovo prodotto originale “The Babysitter”. Infatti dopo il successone di “Stranger Things”, Netflix ce la sta mettendo tutta in questo ultimo periodo per produrre serie TV e film a tema horror.

Netflix allarga il suo raggio d’azione

Solo l’anno scorso Netflix si è aggiudicata i diritti di “The Babysitter”. La sceneggiatura è stata scritta da Brian Duffield, che ha anche generato lo script di “The Divergent Series: Insurgent”; invece alla regia si trova Joseph McGinty Nichol, detto McG, già regista di pellicole di successo come “Charlie’s Angels” e “Terminator: Salvation”.

La trama di questa horror comedy gira intorno ad un ragazzino di dodici anni che si innamora follemente della sua affasciante babysitter e pian piano le cose diventano sempre più inquetanti. Si viene a sapere che la babysitter è un membro di una setta satanica e ha intenzione di sacrificare il giovane ragazzo durante un rito.

Ad interpretare il ragazzino di dodici anni è il sedicenne Judah Lewis, che è uno dei pochi giovani attori a cui è stato concesso uno screen test per interpretare Peter Parker in “SpiderMan- Homecoming” prima che il ruolo venisse dato a Tom Holland.

Nei panni della sanguinaria babysitter Sonya è la star della serie TV andata in onda su Disney Channel, Bella Thorne, che ha anche recitato come protagonista nel reboot “Amityville – il risveglio” della Dimension Films. A completare il cast sono Robbie Amell (The Flash) e Samara Weaving (Ash Vs Evil Dead).

Netflix si prepara al mese dedicato all’horror

La piattaforma streaming, dopo aver tenuto fino ad ora il film riposto in un cassetto, ha deciso di rilasciare “The Babysitter” proprio nel periodo di Halloween, esattamente il 13 ottobre. Lo stesso giorno in cui debutterà la serie TV thriller di David Fincher, “Midhunter”.

Gli altri ordini di Netflix per la stagione di Halloween sono l’attesissima seconda stagione di “Stranger Things” e l’adattamento del romanzo di Stephen King “1992” che ha per protagonista Thomas Jane. Anche se c’è da dire che la celebrazione del periodo dedicato interamente all’horror inizia un po’ prima di ottobre, con “Gerald’s Game”, adattamento di un altro romanzo del maestro dell’horror programmato verso la fine di settembre.

Alessio Camperlingo

14/09/2017